《华邮》揭特朗普刻意隐瞒 ‧ 5次晤普汀没会谈纪录 《华盛顿邮报》上周六（12日）报道，美国总统特朗普上任后先后5次与俄罗斯总统普汀会面，但他刻意隐瞒那5次会面的详细纪录，连他的政府内的高级官员都不知道他与普汀的交谈内容。其中至少一次，特朗普取走了他的传译员的笔记，并指示传译员不要向其他官员透露他向普汀说了甚么。

（华盛顿13日综合电）《华盛顿邮报》上周六（12日）报道，美国总统特朗普上任后先后5次与俄罗斯总统普汀会面，但他刻意隐瞒那5次会面的详细纪录，连他的政府内的高级官员都不知道他与普汀的交谈内容。其中至少一次，特朗普取走了他的传译员的笔记，并指示传译员不要向其他官员透露他向普汀说了甚么。

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该报引述现任和前任官员说，其中一次是2017年，特朗普与普汀在德国汉堡面谈，当时仍然是国务卿的蒂勒森也在场。

会后，蒂勒森即时私底下向其他官员讲述会谈情况，也有向记者读出新闻稿。不过，当一名白宫顾问和一名国务院高级官员想向传译员索取更多资料时，却不得要领。这时，他们才知道特朗普取走传译员笔记及指示传译员守口如瓶这回事。

美国官员指出，过去两年，特朗普与普汀分别在5处地点面对面接触，都没有详细纪录，连机密档案纪录都没有。

《华邮》指出，比较过往历任总统的处事标准，特朗普的行为显得很不寻常。

白宫一名不愿公开姓名的发言人回应上述报道时表示，前总统奥巴马在位期间推行充满缺陷的政策，为了“围堵”（俄罗斯）而“围堵”。当特朗普的政府接替奥巴马的政府执政后，希望想办法改善与俄罗斯的关系。

发言人补充说，特朗普上台后，也有为俄罗斯所进行的“恶毒活动”向俄罗斯实施新的制裁。

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FBI调查 特朗普怒轰

另外，《纽约时报》日前报道联邦调查局（FBI）于2017前局长科米被革职后，开始对特朗普展开调查，以确定其行为举动是否对美国国家安全构成威胁。据报，特朗普看过那篇报道后勃然大怒，砲轰FBI“无缘无故且没证据”就对他展开调查。

众议院司法委员会也对那篇报道感到兴趣。委员会的民主党主席纳德勒表示，该委员会将未来数周内采取步骤，进一步了解总统的行为和联调局的反应。