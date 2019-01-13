【暖势力】好雇主要聘女佣患病姐．让姐妹俩有照应 “女佣的姐姐入院后，发现她的红血球只有正常人的20%，结果被安排住院4天，输了6包血。”

女佣的姐姐入院输了6包血，她目前已经回国休养。

（新加坡13日讯）姐妹花来狮城当女佣，姐姐工作一年多后被诊断患上严重贫血症，雇主待她出院后送她返乡养病，妹妹的装修商雇主不忍她独自体弱回乡，反而要雇请她，希望两姐妹有个照应。

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这名好心的装修商是林汶发（56岁）。他日前联络《联合晚报》说，为他工作4年的女佣1月4日透露，同在新加坡当女佣的姐姐12月底因为身体不适，脸色苍白，因此在她雇主的安排下看医生和入院检查。

“女佣的姐姐入院后，发现她的红血球只有正常人的20%，结果被安排住院4天，输了6包血。”

根据医药报告，女佣的姐姐患了严重缺铁性贫血和多囊卵巢综合征，医生为她开了病假至本月12日，但允许她提前在7日出院。

女佣的姐姐出院后，立即在雇主的安排下被送回国，但林汶发觉得她应该暂时留在新加坡接受治疗，直到病情稳定才打算。

因此，林汶发曾向女佣的雇主提出要求，将她转到自己的名下，好让妹妹能照顾她和继续在新加坡看病，但对方一口拒绝。

协助将女佣安排回国休养的中介，是安利康执行董事郑坤明。他受访时解释，雇主发现女佣身体不适后主动带她看医生，住院4天做了检验。他说，雇主曾询问女佣希望留下还是回国休养，女佣说希望回国。

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他也说，林汶发并没有向他提出转让的要求，但倘若对方真的提出要求，他也不会建议林汶发那么做。

两姐妹省吃俭用寄钱回家

林汶发说，两姐妹来新加坡当女佣多年，省吃俭用，把大部份的薪水寄回缅甸家乡。姐妹俩的母亲两三个月前刚离世，他当时和家人还曾陪着女佣回家乡走一趟。

他也出于好心，于本月9日飞到缅甸帮忙女佣的家人做护照，以便他们方便过来新加坡探望两姐妹。