法“黄背心”蔓延至英‧逾百人示威促梅伊下台 法国“黄背心”运动蔓延至欧洲各国。在英国伦敦，有数百名左翼人士周六（12日）穿起黄色背心示威，要求首相梅伊下台。

（伦敦13日综合电）法国“黄背心”运动蔓延至欧洲各国。在英国伦敦，有数百名左翼人士周六（12日）穿起黄色背心示威，要求首相梅伊下台。

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示威由一个名为“People's Assembly”的左翼团体发起，在野工党亦有成员有份参与。他们首先在伦敦市内街头游行，其后在特拉法加广场举行集会，反对政府的财政紧缩措施，要求梅伊下台，并重新举行大选。

同时，数十名疑欧派人士亦穿起黄背心，同样在特拉法加广场发起示威，不满梅伊政府在脱欧问题上的处理手法。两派示威者一度发生冲突，要由警员分隔。

英脱欧协议通过希望渺茫

英国国会15日将投票决定是否接受梅伊与欧盟签下的脱欧草案，但经过近一个月缓冲期，草案闯关机会仍旧不大。

梅伊正作最后努力，日前争取两大工会代表支持。

英国伦敦警察厅则发声明，担心一旦出现硬脱欧，会引起食品等物资短缺恐慌，因此建议零售商考虑加强保安。