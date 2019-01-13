爱FM电台DJ梁金龙为长者亲下厨 爱FM电台DJ梁金龙首本慈善食谱《金龙上菜》预购破400本，并帮助加影盼望之光老人院筹获2000令吉善款。梁金龙这次投资5位数，以自资方式推出这本《金龙上菜》，对他而言，最有意义的是可以把已故祖母和外婆的厨艺给流传下来。

梁金龙亲自下厨，为40位来自加影盼望之光老人院、佳宁之家老人院、士毛月宁静基地中心的长者、孤儿和单亲妈妈准备了其中4道食谱里的私房菜，提早吃团年饭。

（吉隆坡13日讯）爱FM电台DJ梁金龙首本慈善食谱《金龙上菜》预购破400本，并帮助加影盼望之光老人院筹获2000令吉善款。梁金龙这次投资5位数，以自资方式推出这本《金龙上菜》，对他而言，最有意义的是可以把已故祖母和外婆的厨艺给流传下来。

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梁金龙在推介礼上亲自下厨，邀请40位长者、孤儿和单亲妈妈共晋午餐，为大家准备食谱里其中4道私房菜：红萝卜排骨汤、酸甜鱼、罗汉斋和肉碎菜心。最让他感动的是，“梁粉”们受他影响，每年都会一起到老人院或孤儿院进行慈善探访，在推介礼得知有40位长者出席，也集合力量为长者们献上红包小心意，让目前已筹备第2本食谱的他表示“不要小看自己小小力量，我相信，一人一点力量，集合起来就成为了无比强大的力量。”