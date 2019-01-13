停摆或持续至2月底‧特朗普：其实15分钟可解决 美国政府部份停摆周六已进入第22天，超越1995年克林顿执政时期的21天，写下美国史上最长关门时间。然而美国府会僵局未解，预料政府若再持续停摆2周，美国经济损失将逾60亿美元，超过特朗普总统要求的筑墙预算。

（华盛顿13日综合电）美国政府部份停摆周六已进入第22天，超越1995年克林顿执政时期的21天，写下美国史上最长关门时间。然而美国府会僵局未解，预料政府若再持续停摆2周，美国经济损失将逾60亿美元，超过特朗普总统要求的筑墙预算。

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而特朗普似乎打算把一切都怪在反对给予美墨围墙经费的民主党的头上，他周六发出一系列推文捍卫他筑墙立场，其中一则推文指，民主党可以在15分钟内解决政府停摆课题。

特朗普在推文说：“我们将会持续很长时间，除非民主党人从他们的‘度假’中回来上班。我人在白宫已准备签署。”

然而绝大部份议员已于上周五离开华盛顿，直到周一都不会返回，这意味着在此之前解决目前局部政府部门停摆的问题的机会渺茫。

特朗普周六在两则推文中反驳媒体的报道指他的白宫“陷入混乱”对如何结束停摆毫无对策。他推文道：“那些假新闻总爱谈混乱，没有那回事。我对停摆是有（解决）计划的。”“但要明白那个计划，你必须先了解我赢得选举、而我承诺在南方边境建围墙的事实。选举产生了后果。”

特朗普此前多次威胁称自己绝对有权力宣布全国进入紧急状态，绕过国会迳行拨款兴建边墙，但他周六重申，暂不会宣布紧急状态。

各界揣测政府何时才能开门之际，《华尔街日报》报道，白宫打算让政府继续关门到2月底，逼迫民主党同意兴建美墨边墙。

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而根据标普全球评级表示，截至上周五为止，政府关闭已使经济损失36亿美元（约147.5亿令吉），若再关闭2周时间，美经济损失将达60亿美元（约245.8亿令吉）以上，超出特朗普总统要求美墨兴建围墙的57亿美元（约233.5亿令吉）。

政府停摆已打乱航空旅行、征税等计划。

迈亚密国际机场宣布因可能出现安检人员的不足，而将在接下来数日提早关闭其中一个终点站。一个代表机场交通控制雇员的工会则周五控告联邦航空局，指后者无法支薪给雇员违反了联邦薪酬法令。