职安机构：厕所抽烟危害他人健康‧建议职场室内禁烟 他指出，一些烟民在厕所吸烟的举动，可危害其他人的健康；因此，他希望雇主和卫生部讨论为想要解烟瘾的职员提供一个吸烟的专用空间。

（布城13日讯）职业安全与卫生机构（NIOSH）要求卫生部，考虑将禁烟令扩展至办公室及工作场所的室内范围，尤其是厕所。

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该机构主席丹斯里李霖泰说，在落实此建议之前，部门和雇主必须深入讨论。

他指出，一些烟民在厕所吸烟的举动，可危害其他人的健康；因此，他希望雇主和卫生部讨论为想要解烟瘾的职员提供一个吸烟的专用空间。

他今天为一项竞跑活动主持挥旗礼后，这么说。

办公室应推行10分钟运动计划另外，李霖泰也促请雇主在办公室推行至少10分钟的运动计划，鼓励职员达到具素质的健康水平。

他指出，我国每年估计发生4万宗心脏病新病例，此疾病从而成为头号杀手。

“我们必须效仿日本的文化，在开始工作前做轻松的运动。健康是个人和国家的重要资产，符合政府促进经济和提升工作生产力所作出的努力。”