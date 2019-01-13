谢瑞熙：早已落实禁烟令．酒店内吸烟征额外付费 他说，很多酒店都不可以抽烟，服务柜台在客人登记入住的时候，都会让客人签署同意书，禁止在房间抽烟，否则就会征收额外的清洁费用。

（吉隆坡13日讯）马来西亚酒店业者协会会长谢瑞熙指出，国内大部份的酒店都禁止客人在房内抽烟，而且也对在酒店内吸烟的人士征收额外费用，充作酒店的清理费。

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他今日接受星洲日报电访时透露，酒店禁烟的限令很久以前就落实，住客被禁止在酒店范围抽烟。

他说，很多酒店都不可以抽烟，服务柜台在客人登记入住的时候，都会让客人签署同意书，禁止在房间抽烟，否则就会征收额外的清洁费用。

除了房间内，酒店也禁止客人在酒店大堂抽烟。

他说：“业者通常都会在酒店外设立抽烟区，让烟客抽烟。”

他是针对卫生部副部长李文材指卫生部接下来将和酒店探讨是否以附加费方式，对在酒店内吸烟者征收额外费用的建议，作出回应。

谢瑞熙表示，酒店业者协会会长将与卫生部会面，详细了解卫生部这项建议后，再探讨如何更进一步落实酒店内禁烟的指令。