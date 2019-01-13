5314万豪宅赠儿子 不少父母都会送圣诞礼给子女，中国富豪王庆辉不久前将一幢价值1800万澳币（5314万令吉）的悉尼豪宅，送给自己尚未成年的儿子，这可能是最昂贵的圣诞礼物。

（图：互联网）

（中国‧北京13日讯）不少父母都会送圣诞礼给子女，中国富豪王庆辉不久前将一幢价值1800万澳币（5314万令吉）的悉尼豪宅，送给自己尚未成年的儿子，这可能是最昂贵的圣诞礼物。

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这栋面积6216平方公尺、位于达令角（Darling Point）豪宅目前属于王凯莱布（Caleb Wang）所有。

47岁的王庆辉是北京信威通信集团股东，也是Bonanza Investment主席，曾在2014年首登中国福布斯排行榜。他在2016年斥资1800万澳币从圣公会教堂手中买下这栋有18个房间的豪宅，然后在上月转赠予儿子。王庆辉的律师加里科斯敏确认，凯莱布目前未满18岁，必须成年后才能合法拿到这份“贵礼”。

这所最早名叫珀西瓦尔（Percyville）豪宅在1841年帆托玛斯伍利所建，1846年由澳洲社险联合创始人托玛斯拉德克利夫以2500万英镑买下。1910年，圣公会教堂以6750英镑买下，20世纪30和50年代先后扩建。