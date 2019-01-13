吉交局：明起公开招标‧盼KER车牌收入破150万 “KER1-9999”车牌号码明日上午8时起至28日中午12公开招标，首10个号码即KER1至KER10最低标价1万令吉，特选号码最低标价2000令吉，普通号码一律300令吉，吉打州陆路交通局放眼这一系列车牌招标收入可破150万令吉。

吉打陆路交通局14日起至28日接受KER系列车牌投标，左起阿米努丁、伊斯马苏海米、依斯干达和希尔米展示KER新车牌宣传招标活动。（图：星洲日报）

（亚罗士打13日讯）“KER1-9999”车牌号码明日上午8时起至28日中午12公开招标，首10个号码即KER1至KER10最低标价1万令吉，特选号码最低标价2000令吉，普通号码一律300令吉，吉打州陆路交通局放眼这一系列车牌招标收入可破150万令吉。

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没授权个人或组织代理

吉打陆交局局长伊斯马苏海米强调，该局没有授权任何个人或组织代理招标事务，有意投标者都必须直接向该局，或通过陆交局网站下载MV10表格。

伊斯马苏海米今日在该局执法组主任希尔米、交通工具注册部主任阿米努丁、公共关系组主任依斯干达陪同下发布新闻时说，以之前的KEN突破413万令吉、KEE突破187万令吉、KEP和KEQ也各取得89万9347令吉和68万45令吉的记录为参考，该局深信这一次KER至少可取得150万令吉的总投标额。

“如今已无地域限制，各州的车主都可通过陆交局网站下载表格并投标，因此会吸引更多车主争夺对他们而言有特殊意义的车牌号码，这势必推高投标总额，可能会突破150万令吉。”

他说，吉打纪录中最高价的车牌，是以51万令吉标得的KEN1，其次为30万8000令吉标得的KEE1，接下来的KEP1和KEQ2的车主，也各以15万令吉和4万4500令吉下标，这明显可看出，只要车牌字母和号码配搭之下可突显特殊意义，如KEN1会形成KENI式的人名标志，就会引起车主高额投标以确保争获车牌。

KER1至KER10最低标价1万

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他说，该局划定KER1到KER10为需要最低1万令吉标价的“黄金车牌”，接下来特殊意义的车牌最低标价为2000令吉，余下较流行的和普通车牌最低标价一样，都是300令吉，而他相信KER1至少可吸引15万令吉以上的标价。

他说，所有投标者必须填妥表格，依足程序呈交该局，以及得预付50%的下标款额，意即投标1万令吉者须预付5000令吉现款或支票，同时还需附上已贴邮票的回邮信封。

他说，过去确实有人假借代理身份，把原只需500令吉即可标得的车牌，炒高两三倍来牟取暴利。因此，他特别提醒有意投标的车主，该局没有任何“代理”。

详情可浏览陆交局网站>http://www.jpj.pov.my，或联络吉打陆交局（04-7404888）。

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亚罗士打双溪大年

一站式服务中心时间调整

吉打陆交局调整亚罗士打和双溪大年的一站式服务中心的作业时段，以让更多上班族可腾出时间处理更新路税、驾驶执照等事务，尤其设在亚罗士打城市广场的一站式服务柜台，星期日到星期四已从上午8时至下午5时，调整至下午1时至晚上10时作业（晚上7时至8时休息），唯星期五、星期六维持上午8时到下午5时的服务。