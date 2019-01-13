内政部证实加米尔续任副祕书长‧英德拉接掌移民局 原任移民局总监拿督斯里慕斯达法阿里在去年12月31日被调往国家金融罪案中心（NFCC）担任首席执行员后，即由加米尔担任移民局总监的职务，任期从1月1日起生效。

（吉隆坡13日讯）内政部宣布，原任内政部副秘书长（政策与控制）拿督英德拉凯鲁再米将接任移民局总监职，取代尔甫上任不到两周的拿督加米尔，后者则继续担任内政部副秘书长（管理）职务。

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原任移民局总监拿督斯里慕斯达法阿里在去年12月31日被调往国家金融罪案中心（NFCC）担任首席执行员后，即由加米尔担任移民局总监的职务，任期从1月1日起生效。

然而，《每日新闻》昨日引述消息来源指出，英德拉凯鲁再米将取代上任不到两周的加米尔。

内政部亦在今日发表文告确认有关调动。

内政部指出，现年47岁的英德拉凯鲁再米毕业于马来西亚国立大学（UKM），并持有战略与外交硕士学位。

“英德拉凯鲁再米于1996年12月在公共服务部开始他的公务员职业生涯，随后曾调往企业发展部，国家安全委员会，城市和谐、房屋及地方政府部以及内政部任职。”

文告补充，英德拉凯鲁再米在2018年7月至2019年1月13日担任内政部副秘书长（政策与控制）期间，负责处理有关移民事务，外劳管理和国家登记事务的政策，因此在安全和移民管理领域拥有丰富的经验。

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至于加米尔则重新调回内政部，继续担任副秘书长（管理）职务。

内政部解释，拥有澳洲堪培拉犯罪学研究所人力资源管理硕士学位的加米尔，在管理和公共行政领域拥有丰富经验，将有助于继续加强内政部的管理绩效。

内政部相信，英德拉凯鲁再米和加米尔的职务调动，也将能进一步加强内政部和移民局的管理绩效。