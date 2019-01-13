电脑演算法抗病新利器‧AI筛检子宫颈癌超准 人工智能（AI）技术未来或可令子宫颈癌绝迹，周四在美国发布的研究报告显示，以电脑演算法发现子宫颈癌癌前病变的准确度，远高于受过训练的专家或传统筛检。

（洛杉矶13日综合电）人工智能（AI）技术未来或可令子宫颈癌绝迹，周四在美国发布的研究报告显示，以电脑演算法发现子宫颈癌癌前病变的准确度，远高于受过训练的专家或传统筛检。

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尽管子宫颈癌的筛检和疫苗已有重大进展，能成功预防大多数因人类乳突病毒（HPV）扩散的子宫颈癌，不过这些进展主要仍只有生活在富裕国家的女性受惠。美国国家癌症研究所癌症流行病学和遗传学部门医生希夫曼说，子宫颈癌现已变成一种与贫穷和资源匮乏有关的疾病。

希夫曼利用从哥斯达黎加收集的6万多份筛检影像档案，建立了一套演算法。这些照片是使用诊视器、小灯和相机拍摄，无需高阶成像技术。这份研究从上世纪90年代起进行，参与女性超过9400人，追踪历史最长18年。

发现癌前细胞准确率达91%

这套称为“自动化视觉评估”的人工智能技术，发现癌前细胞的准确率达到91%，反观人类专家检查出的几率只有69%，传统抹片检查准确率也只有71%。

此外，在子宫颈癌高危险群的25至49岁女性当中，人工智能演算法发现癌前细胞的准确率是99.7%。

根据世卫组织统计，子宫颈癌名列全球妇女最常罹患癌症第4位，去年全球有57万新病例。子宫颈癌是一种影响子宫颈的恶性肿瘤，能从子宫颈表面侵入到较深入的组织，并传至毗连的器官例如阴道、骨盆和肾。大部份受HPV感染者没有任何症状，部份人会因持续感染高风险类型的HPV，而导致子宫颈出现不正常的细胞病变，或在在数年间演变成癌。