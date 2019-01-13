李文材：属私人场所或不强制禁烟‧与酒店商征吸烟附加费 卫生部副部长李文材指出，为了减少吸烟环境，该部接下来将和酒店探讨是否能以吸烟附加费（surcharge）方式，对在酒店内吸烟的住客征收额外费用；有鉴于酒店属于私人场所，所以不一定会强制性禁烟。

李文材（坐者右）对华都牙也区禁烟行动表示欢迎，希望各阶层人民一同成就扩大禁烟区政策。坐者左为西华古玛。

（华都牙也13日讯）卫生部副部长李文材指出，为了减少吸烟环境，该部接下来将和酒店探讨是否能以吸烟附加费（surcharge）方式，对在酒店内吸烟的住客征收额外费用；有鉴于酒店属于私人场所，所以不一定会强制性禁烟。

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他今日为华都牙也区国会议员服务中心举办的捐血运动及华都牙也区禁烟运动主持推介礼后，在新闻发布会上表示，在该措施下，住客可以在酒店内吸烟，但必须缴付额外费用，因为酒店必须清理有关房间，对业者来说是一个负担。

他说，目前酒店有两种方式减少吸烟环境，一些是增设吸烟附加费，一些是设立吸烟楼层；在一些落实吸烟附加费的酒店，基本上住客都选择不在酒店内吸烟。

他重申，在禁烟行动中，政府不是要判处吸烟者为罪犯，也请公众不要视他们为犯罪者，而是希望吸烟者能减少吸烟甚至戒烟，二来即使需要吸烟，也不要在群众面前吸烟，这是该部希望达到的效果；他也强调，其实禁烟区措施从2004年已经开始。

他表示，原有的禁烟区已有23个，包括各等级学府如中小学和大学，现阶段卫生部会加强禁烟区内的执法行动。

4月1实行汽水税

已和汽水生产商对话

针对即将在4月1日实行的汽水税，李文材表示，卫生部已和汽水生产商对话，针对有人指汽水税将会使消费者转而饮用其他含糖量更高的饮料比方嘛嘛档拉茶，他坦言卫生部有注意到这个可能性，他恳请餐馆经营者包括嘛嘛档业者、路边食肆等，尽量减少饮食中的糖分。

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“高含量糖分是造成痴肥症、糖尿病等疾病的因素，这些疾病在国内情况日益严重，大马痴肥症甚至是东南亚国家中排首位的‘金牌’得主，汽水税是其中一个改变国民饮食习惯的措施；希望落实汽水税后，饮料公司会生产含糖量更低的饮料。”

针对有业者表示该措施将会影响到饮料的口味，但他强调，该政策是针对所有汽水商，可说是一个公平赛场（level playing field），若消费者改变饮食习惯，长远来讲，应该不会影响到汽水商的生意。

他说，业者可以使用卫生部批准的人工甜味剂，使用代糖会增加成本，因此鼓励业者减少饮料糖分，这并不代表饮料中完全不含糖分，只是减少甜味。

他指本身年轻时也很喜欢喝甜饮，随著年龄渐长，他逐渐减低饮料糖分，现在不爱喝非常甜的饮料。

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李文材（右二）为捐血者打气，左二为西华古玛。这也是西华古玛第12年举办捐血运动。

全马每天需2千捐血者

李文材表示，根据国家血库中心资料，全马每天需要约2000名捐血者，为意外伤患、产时出血及病患提供血液，而国内目前每1000人中，就有23人是捐血者，希望可以提高至国际标准的35人。

他说，99%捐血者是出于自愿捐血，1%是针对有需要的病人如亲友捐献，他不希望获得金钱报酬才捐血，这在大马是违法的。

出席者有华都牙也区国会议员西华尼申、华都牙也区县议员陈文彬、祁宝庄、贝鲁、华都牙也区国会议员特别官员巴拉。