为涉辱华时装品牌走秀·甄子丹发道歉声明终止合作 甄子丹拳打八方向来无敌，但也有失手一刻！他11日应德国时装品牌Philipp Plein邀请到米兰时装秀压轴演出，随即有网民翻出该品牌于2007年曾出过一件涉有辱华字句的T恤，触动不少中国网民神经。

（图：微博）

（中国13日讯）甄子丹拳打八方向来无敌，但也有失手一刻！他11日应德国时装品牌Philipp Plein邀请到米兰时装秀压轴演出，随即有网民翻出该品牌于2007年曾出过一件涉有辱华字句的T恤，触动不少中国网民神经。甄子丹的工作室12日下午近5时在微博发声明道歉，承认疏忽大意，立即停止与品牌合作。甄子丹亦随即转发，并再重申声明中最后一句：“无论何时、何地、何种形式，祖国坚决不容许侵犯！”

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该品牌2007年进军中国时，曾设计过一件印有“Fxxk You China”字样的T恤，引起轩然大波，事后该品牌发表声明，表示只是融入“摇滚精神和幽默”，绝不是诋毁和侮辱中国。

没想到事隔多年，甄子丹在米兰时装周期间参与该品牌走秀活动，马上被中国网民狂骂。

声明“祖国不容侵犯”

甄子丹工作室知道事态严重，随即在微博发出声明：“在此合作前，并未获知该品牌于十多年前曾经发生辱华事件。作为甄子丹工作室的团队成员与该品牌合作前未深切了解而造成的疏忽鞠躬道歉。甄子丹获知后已立即停止与该品牌的一切合作。”声明最后不忘写下：“无论何时、何地、何种形式，祖国坚决不容许侵犯。”