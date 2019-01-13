女子派钱照疯传陷贿选疑云‧希盟：派志工汽油费 在一系列图片中，拿钱者有穿希盟红T恤的男子，也有穿其他便服的男子，这些人都貌似原住民。

社交媒体疯传希盟贿选的信息，不过希盟已作出否认，并指出那些钱是还回给志愿工作人员的汽油费。

（金马仑13日讯）金马仑国席补选不止战情激烈，社交媒体疯传数张图片，包括一名穿着希盟红色T恤的金发女子在一个场合派钱的照片，引起民众热议，但希盟日莱行动中心副主任阿尔恩声称是派给志愿工作人员的汽油费，然而国阵领袖非议疑是贿选。

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在一系列图片中，拿钱者有穿希盟红T恤的男子，也有穿其他便服的男子，这些人都貌似原住民。

阿尔恩：一切依法行事

阿尔恩今午针对在社交媒体疯传希盟贿选图片发文告说，这些人是在提名日当天从内陆骑摩哆车出到丹那拉打助阵，希盟只是把汽油钱还给他们。

文告说，这笔钱将被列为大选开销一部份，一切都是依法行事。他说，行动党作为希盟成员党信守干净透明的选举，并会继续在竞选期间坚守此原则。

网媒：希盟候选人及领袖在场

根据一家网媒报道，有关图片是在一个闭门聚会拍摄到，其中一些图片不但可看到希盟金马仑候选人马诺佳兰，行动党雪兰莪州主席兼通讯及多媒体部长哥宾星、国会公账会副主席黄家和皆在场。

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有关报道说，尽管不清楚是否是派钱，但可以清楚看见该女子递给一班原住民50令吉及5令吉钞票。

巫统领袖转发帖子指责

巫统领袖包括林茂国会议员凯里及京那巴当岸国会议员邦莫达，皆转发上述帖子，指责是贿选行为。

金马仑前国会议员拿督西华拉治就是因为被指责贿赂原住民选民，被法庭裁决失去议员资格，他也在推特上评论此事：“这没关系，因为他们是联邦政府。若是我们，宴请助选人员也是大件事，5年不能投票。”

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土团党青年团团长赛沙迪则在推特写道：“不用讨好别人，直接向反贪污委员会投报，让他们调查。”

同时在结尾时写道：“对金钱政治说不！”

在阿尔恩还未发表文告之前，首相敦马哈迪其中一个粉丝专页写道：“国阵及巫统人说我们贿选，其实不知道这些钱是要用来买矿泉水的。”并指这些人只会诬蔑。

选委会：可投报警方反贪会

这起事件目前网上疯传，彭亨选委会主席占里受询时表示，若有人认为希盟贿选，他们可以投报警方及反贪污委员会，让他们进行调查，而选委会无权进行调查。

他表示，有人传了照片给他，但他未知是否有人已经报案。

他说，马诺佳兰的3个对手，不管他们现在是否有投报警方或反贪污委员，都可以在补选后向法庭提出上诉。