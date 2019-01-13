“遵守选委会规则”‧赛沙迪要亲自开车助选 青年及体育部长赛沙迪表示，他明日亲自开车到金马仑去参与金马仑补选的竞选活动。

旺阿兹莎(右二起)与赛沙迪了解残疾人士如何运用仪器进行锻炼。

（吉隆坡13日讯）青年及体育部长赛沙迪表示，他明日亲自开车到金马仑去参与金马仑补选的竞选活动。

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他今日出席“全国残疾人日轮椅竞走”活动开幕及“添金喜”众筹计划后，在新闻发布会上被询及巫统林茂国会议员凯里在推特指国防部长末沙布乘搭军队直升机到金马仑，并声称该行程是很久之前已计划时说，他还未和末沙布见面，不方便针对这课题作出回应。

“对我最重要的是遵守选举委员会所设下的规则，我们尊重相关标准；我会自己开车去，所有东西都会自己做。”

指选委会新主席如“尖牙”

询及选举委员会曾多次针对相关事宜给予警告，但这情况还一再发生时，赛沙迪说，现在的选举委员会有新的“尖牙”（taring），即新任主席阿兹哈。

“我尊重他的同时也对他感到害怕，如果他已经发出警告，我们就必须遵从及接受。”

阿兹莎：众筹助残奥健儿争金牌

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副首相拿督斯里旺阿兹莎号召企业和民众，响应大马残奥理事会（MPM）推出的“添金喜”（Tambah Emas）众筹计划，支持大马运动员在2020年东京残奥会赢取更多金牌。

她说，该理事会理解政府面对资源有限的情况，因而采取众筹方式。

这项众筹计划放眼在2020年筹获500万令吉，民众可通过移动程式Boost的电子钱包平台，或大马残奥理事会网站捐款。

另外，她说，截至2018年10月31日，我国共有48万8948名残疾人士向社会福利局注册，占全马人数的1.5%。

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她说，她在2018年11月13日和全国残疾人士理事会代表展开会议时，该理事会要求扩大电子召车服务范围，让残疾人士也可享用相关服务；他们也提议政府打造“亲残疾人士旅游业”，以吸引更多游客前来我国。

她表示，妇女部在2019年将针对残疾群体展开2项重点研究，包括残疾人士的就业机会及对残疾人士护理人员提供的支持。