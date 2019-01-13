“金马仑选民重乡情”．阿兹莎：希盟陷苦战 “在我们成为政府以前，我们一直都面临苦战，现在更加困难，因为还需考量到本土情感。”

旺阿兹莎（中）出席非政府组织举办的正能量大会，并与民众开心合照。（图：星洲日报）

（布城13日讯）副首相拿督斯里旺阿兹莎坦言，即便希望联盟已经是联邦政府，但金马仑国席补选对希盟来说依然会是一场苦战，因为金马仑选民相当注重本土情感。

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“在我们成为政府以前，我们一直都面临苦战，现在更加困难，因为还需考量到本土情感。”

促求证“派钱”真伪

她今午出席2019年大马正能量大会后，针对国阵最终改变计划，国大党弃战并由金马仑原住民南利担任国阵的直属候选人，希盟目前的胜算有多高，作出回应。

针对社交媒体出现身穿红色希盟T恤的女子疑似“派钱”一事，旺阿兹莎说，任何人都可以穿上希盟的T恤作出上述行为，因此希望媒体先求证此事是否属实。

她没有正面回应，希盟会否内部调查此事的真伪。

当询及有希盟党员在金马仑补选期间派钱一事作出回应时，旺阿兹莎询问媒体：“这是真的吗？”

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由于她不知情且还未确定此事是否属实，因此没有多加评论。然而，旺阿兹莎强调，希盟已经嘱咐助选团队，切勿作出违反选举罪行法令的行为。

指马诺佳兰称没威胁选民

公正党顾问理事会主席旺阿兹莎表示，公正党上议员马诺佳兰是否真的发表过威胁金马仑原住民村长在补选中支持希盟的言论，以及党会否对他采取纪律行动，将交由公正党主席拿督斯里安华定夺。

她表示，马诺佳兰向党解释自己从未发表过威胁选民的言论。

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不过，旺阿兹莎说，若马诺佳兰真的发表过这般言论，希盟及公正党完全不认同这种威胁选民的做法，她也敦促希盟上下要谨慎发言。