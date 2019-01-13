女童被持刀挟持获救‧警方开数枪击毙男子 沙巴警察总监拿督奥玛曼马证实被警方解救的小人质，颈部被刀徒割了一刀，被火速送往里卡士妇孺医院救治，相信无生命危险。

（亚庇13日讯）打里卜丽雅花园组屋区今午发生持刀男子胁持女童4小时事件，警方在持刀男子拒从后，恐女童性命不保而采取坚攻，开6枪将男子击毙。



沙巴警察总监拿督奥玛曼马证实被警方解救的小人质，颈部被刀徒割了一刀，被火速送往里卡士妇孺医院救治，相信无生命危险。



这起胁持人质事件于中午12时30分，在其中一座组屋的4楼单位发生，女童当时在走廊抱著玩具玩耍，男子一把抓起女童，进入住家单位。



男子进屋后先警告正在房间祷告的一名老者不要出来，接著抱著女童在客厅坐下。



闻风而至的住客和居民合力破门，男子拒绝放开女童，并在女童颈上割了一刀，居民只能报警。



警方是在下午4时接获在场居民的投报后出动，并封锁现场。



奥玛表示，男子拒绝与警方谈判，甚至试图从该单位的厕房窗口把女童抛落地面，逼使警方决定向刀徒开枪，解救人质。



他说，警方于5时32分向男子开枪，男子中枪后把一直抱著的人质松开落地。



奥玛表示，男子在胁持小人质后并没有提出任何要求。



他说，警方尚未确定其身份，男子年约30岁。目前怀疑他当时神智不清或吸了毒。



案发地点距离亚庇市中心25公里外，属于斗亚兰警区管治。



由于案發地點在人口眾多的組屋區，女童被脅持消息在警方和消拯部隊趕到後被迅速傳開，居民用手機拍下男子持刀脅持女童的視頻和手機圖被瘋傳。