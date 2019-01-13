林吉祥：要让丑闻合法化‧‘纳吉图藉补选政治回归’ 林吉祥发文告表示，纳吉曾表示还在考虑是否接受彭亨州务大臣拿督斯里旺罗斯迪要求助选的请求，惟据他收到的消息，纳吉决定于本月18日和19日与旺罗斯迪一起前往金马仑为国阵助选。

（吉隆坡13日讯）行动党依斯干达公主城国会议员林吉祥认为，前首相拿督斯里纳吉正在试图通过国阵在金马仑国会议席补选中获胜而政治回归，使“全球盗贼统治”和一马公司丑闻合法化。

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林吉祥发文告表示，纳吉曾表示还在考虑是否接受彭亨州务大臣拿督斯里旺罗斯迪要求助选的请求，惟据他收到的消息，纳吉决定于本月18日和19日与旺罗斯迪一起前往金马仑为国阵助选。

“纳吉一旦前往助选，应该做的第一件事是向金马仑选民道歉，因为金钱政治导致选举法庭宣布金马仑区国会议席选举无效，造成这选区举行补选。“他质问旺罗斯迪是否会承诺在补选中，不会重复金钱政治，以及没有国阵领袖包括纳吉会用直升机前往助选？而纳吉是否愿意示范“以身作则”的领导，对上述金钱政治道歉？

他认为，纳吉在遴选南利成为国阵候选人事件扮演主要角色，这也解释了为何国大党主席丹斯里维尼斯瓦兰轻易放弃安排国大党候选人在这场补选中上阵，以及为何马华总会长拿督斯里魏家祥下令马华全力出动支持南利。

他也质问南利是否准备把打击腐败列为这场补选其中一项重要议题，南利可以谴责一马公司丑闻和国家被全世界谴责为全球盗贼统治国家的两起件事。

“马诺兰若威胁村长违选举法”

另外，林吉祥于昨日在金马仑冷力，针对公正党上议员马诺兰在日赖发表声明被注释为警告原住民村长如果不支持希盟，将可能失去薪金和职位的事发表文告表示，如果柏马诺兰曾威胁原住民村长，那是犯下选举罪行。

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“但是如果柏马诺兰只是想指出原住民村长从联邦政府领取薪水，却继续担任当地巫统首领是不可被接受的事，则另当别论。”

他说，正在印度的公正党主席拿督斯里安华已经指示柏马诺兰澄清，并且强调说，民主制度里没有胁迫，而柏马诺兰已经迅速否认曾经威胁原住民村长。

“财政部长林冠英已经保证，原住民村长将继续领取他们的薪水，并且强调他们不会被恐吓，这场补选不应该出现任何威胁，也没有胁迫和恐吓。”他表示，他已经向行动党领袖查证，他们证实原住民村长并没有因为不投票支持希盟而受到威胁。