“希盟贿选有图为证”‧沙拉瓦南：交选民判断 国大党署理主席拿督斯里沙拉瓦南表示，希盟疑涉及贿选的事件并非传闻，有照片为证，就交由选民自行判断。

沙拉瓦南向媒体展示希盟贿选的照片。

（金马仑13日讯）国大党署理主席拿督斯里沙拉瓦南表示，希盟疑涉及贿选的事件并非传闻，有照片为证，就交由选民自行判断。

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他是于今午在国阵金马仑国席补选行动中心，连同国大党金马仑领袖与国阵候选人南利莫哈末诺展开历时2小时的闭门会议后，受媒体询及希盟疑涉及贿选一事指出，有关照片清楚显示希盟“派钱”，希盟不要加以否认。

“我们因被指贿选而被裁决选举成绩无效，而根据掌握的证据，希盟在还没开始竞选时已派钱给原住民。照片中的女子很漂亮，要寻找她也非常容易，而且当时希盟候选人及领袖也在场。”

候选人需留守金马仑解决问题

询及国大党对国阵候选人的支持率，他认为，国大党对国阵候选人的支持不存在问题，而国阵候选人也将会居住在金马仑，若相较之前的情况，胜选的候选人在联邦担任要职。

“我们如今需要候选人留守于金马仑及寻策解决当地的问题，并非是吉隆坡及金马仑两地来回，因为当地的问题大部份围绕于州政府权限，而州政府是由国阵掌权，选民应选择国阵候选人。”

他强调，任何一方也不应该指若国阵胜选，联邦政府不会给予援助，因为这里是旅游胜地，无论欢喜与否，联邦政府都应该协助及支持。

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他说，希盟在大选前许下许多执政承诺，如废除收费站、废除国家高等教育基金、最低薪金制调至1500令吉及降低燃油价格等，惟最终却指竞选宣言非圣经，人民必须借此向希盟政府表达失望之意。

他续说，若国阵于此场补选中获胜，也无关政权，而是金马仑选民向希盟政府发出明确的信息，促希盟政府不要操纵一切。他也敦促当地选民一致表达其心声，让希盟政府别把一切视为理所当然。

国大党没上阵不会影响印裔票

针对国大党不获上阵是否会影响印裔转投反对票，他认为此事不会发生，因为该党已清楚阐明是借出议席给国阵，以委派最合适及具胜算的候选人上阵，而国大党的人也相当成熟，他们也了解实际情况。

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“我们今天与当地领袖、各支部主席及非政府组织代表会面，虽然他们也有表达不满的意见，不过，他们表态会与国阵同在及给予助选，并对属于本地人及来自基层的候选人深具信心。”

祈祷室土地泊车费问题急需解决

此外，沙拉瓦南指出，金马仑面对著一些需迫切解决，或是至今仍未解决的课题，如获得政府拨款建设的祈祷室，其土地移转的程序时隔15年仍没解决，目前还是属于县属及土地局的名下。

他续说，金马仑实施全年无休征收泊车收费制也是严重问题，虽然他们支持在旅游景点征收泊车费，然而当局必须放宽条例予当地的居民，献议当局制定专属的泊车贴纸或标志，以辨识当地居民及旅客。

“我认为上述的问题都可以解决，我也会于这2天内与彭亨州务大臣拿督斯里旺罗斯迪会面，商讨及寻策解决。”