沈志勤：金马仑有地才能发展‧盼彭给农地30年租契 农业及农基工业部副部长沈志勤表示，该部已有全盘计划发展金马仑，尤其是现代化科技务农，惟土地问题一日不解决，所有计划都难以执行，因此，他再促彭州大臣拿督斯里旺罗斯迪给予当地现有农地30年的租赁地契。

沈志勤（左二）到哈布的菜园了解农民所面对的问题；左三为园主黄仁禄。

（金马仑13日讯）农业及农基工业部副部长沈志勤表示，该部已有全盘计划发展金马仑，尤其是现代化科技务农，惟土地问题一日不解决，所有计划都难以执行，因此，他再促彭州大臣拿督斯里旺罗斯迪给予当地现有农地30年的租赁地契。

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他今日召开新闻发布会时指出，土地拥有权是金马仑发展的一大阻滞，有至少80%的农耕地只获临时地契（TO L），这一种需每年更新，而且未必获批的准证的方式充满不确定性，以致业者不敢投入资金发展现代化务农。

他说，彭州大臣是日莱的州议员，也是金马仑人，应该解决当地的土地问题。

他表示，金马仑在现代化科技务农、生态旅游和下游工业上仍有很大的发展空间，去年8月他已与当地农民对话，并成立了一个小组处理与探讨农耕课题。

他指出，研究人员也将于2月前往金马仑针对高原农业和种子研究，尤其希望可有更多的本地企业研究出本地高品质与产量的种子。

另外，他说，目前金马仑仍未有符合专业规模的农业副产品加工厂，该部计划未来加强推动这方面的成长，同时制造更多的就业机会，吸引年轻人口回流。

陈伟文：土地问题面对重重限制

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公正党金马仑区部主席陈伟文表示，当地农民40余年来一直因土地问题面对重重限制，包括无法借贷、产品无法取得品质认证、无法申请奖掖和聘请外劳。

他指出，土地批准属州务大臣权限，他建议州政府给予现有农耕地至少30年的租赁地契。

沈志勤在新闻发布会后也拉大队前往哈布巡视菜园以听取农民的心声。