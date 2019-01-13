彭苏丹不评论元首人选．“让统治者理事会商议” “此时此刻，我不能再多说了，如果说我是在那里，那么我就会在那里。大家去阅读雅辛（surah Yasin）八十二章，就会理解我所说的。”

在清真寺祈祷的民众向东姑阿都拉殿下（左三） 请安。

（关丹13日讯）彭亨州新任苏丹东姑阿都拉殿下说，马来统治者理事会于本月24日召开会议时，会以智慧推选新任国家元首的人选，一切就让理事会去商议。

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“此时此刻，我不能再多说了，如果说我是在那里，那么我就会在那里。大家去阅读雅辛（surah Yasin）八十二章，就会理解我所说的。”

殿下是今早在哥打沙清真寺祈祷后，针对记者询及殿下出任国家元首可能性的问题时，这么回应。

集中继任苏丹仪式

东姑阿都拉殿下愿针对这问题发表这一步谈话，并指目前焦点是集中于本月15日早上11时，在北根苏丹阿布巴卡王宫举行的继任苏丹仪式。

“我会在仪式结束后，才来去思考下来应该如何做。”

东姑阿都拉殿下说，在接获将出彭亨州第6任苏丹消息时，殿下感到有些伤感，也感激父王阿末沙、兄弟姐妹和子民信任。

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“这是一份责任，我会尽力为彭亨人民做最好的事情，”

殿下也希望州政府和联邦政府会一同配合，捍卫需要援助的人民。