刘华才：捍卫传承中华文化‧猪狗生肖不应“敏感化” 民政党主席拿督刘华才表示，中华传统12生肖文化中的猪狗，不应该被某些极端思维者“敏感化”，猪狗属于文化一部份，虽说要照顾各族群感受，但华族也应有权利捍卫和传承中华文化。

张进源（第二排左六起）、刘华才及庄秀春等，与受惠长者合影。（图：星洲日报）

（雪兰莪‧巴生13日讯）民政党主席拿督刘华才表示，中华传统12生肖文化中的猪狗，不应该被某些极端思维者“敏感化”，猪狗属于文化一部份，虽说要照顾各族群感受，但华族也应有权利捍卫和传承中华文化。

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民政大厦今年起摆生肖模型

他今日出席该党沙亚南区部举办的“第26届新春孝亲敬老”活动对宣布，民政党将从今年的猪年开始，每年新春佳节会在民政党大厦前摆放一个依据生肖设计的大模型饰品，传承文化。

“我不认为，在猪年或狗年来临时，张挂猪狗吊饰等，会对其他种族造成极大威胁，因为这么多年来大马各族均异中求同，和睦共处；反而是那些极端主义者借题炒作，破坏国家和谐，是可悲之举。”

他强调，属于大马华族的文化就必须坚持地维护和传承，否则有朝一日将慢慢地消失。

给何业嘉解释机会

另外，针对金马仑补选，他表示，该党纪律小组正在研究民政党金马仑区部主席拿督何业嘉成为国阵候选人南利的提议人一事。

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他说，民政党党章阐明，任何该党领袖包括区部主席或分部主席等，参与每项政治活动，他都是代表着党，没有代表个人之说。

“党员必须遵守党章，因此给予对方一个解释的机会，才决定下一步行动。”

此外，该党沙亚南区部主席张进源表示，民政党脱离国阵后很轻松，连猪年要送礼给党领袖，也可大方赠送猪娃娃，无需顾忌国阵及巫统的喜恶。

“民政党沙亚南区部、巴生区部、哥打拉惹区部及加埔区部，将继续维持多年政治旅程，秉持着新奋斗理念，配合新领导层而改变，重新出发。”

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今日受惠长者有40人，每人可得红包一个和一份福袋。出席者包括民政党巴生区部主席拿督庄秀春等。