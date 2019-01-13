林冠英：没解散国阵还助选．“马华骗选民也骗党员” 他指马华选择继续当应声虫，没有任何改变，是个令人感到绝望的政党。

林冠英（中）移交模拟支票，由黄赐兴接领，陈显裕（左起）、许廷忠、黄 智绪、方炎华、陈国平、王耶宗（右起）、雷尔、黄顺祥、王丽丽、林秀琴、林 慧英陪同。

（槟城13日讯）行动党秘书长林冠英指马华不只欺骗选民，还欺骗党员，因为马华没有解散国阵，反而在金马仑补选中为巫统助选。

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他说，希盟联邦政府拨款给独中，巫统领袖即玩弄种族课题，而事实上，联邦政府也有拨款给其他类型和各源流学校。巫统至今不但没有改变，反而变得更极端，遗憾的是马华仍和巫统走在一起。

他指马华选择继续当应声虫，没有任何改变，是个令人感到绝望的政党。

质疑独中拨款者应向政府道歉

林冠英今早到韩江传媒大学学院移交200万令吉拨款给该院时说，早前华社一些有心人质疑独中拨款的决定，如今钱已拨放，有心人若有责任感，就该向联邦政府道歉。

他也提到，华社要跳脱种族框框，若华裔把华人身份排在第一位，而不是马来西亚人，国民岂能团结？

他说，当了马来西亚政府，就需要照顾各族人民，离开种族施政框框，讲究的是人民的基本权力。

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教育需与政治分割

他再次强调教育需与政治分割，不然将对下一代带来莫大的杀伤力。他说，南非前总统曼德拉讲过一句话：要毁掉一个国家，只需让它的教育一团糟，那个国家就会自己毁灭。他深表同意。

他说，如果尚有教育工作者认为政党控制学府不是一个问题，那么他们仍在种族框框内。他强调，不能以肤色来断定才华，国家要培育人才，需通过绩效制度。智慧与能干不只属于一个种族，每个族群都有人才，他们需要的是平等的机会。

出席者有韩江三校董事长拿督斯里黄赐兴、执行顾问丹斯里陈国平、董事会成员拿督斯里黄智绪、拿督斯里方炎华、拿督斯里许廷忠、拿督陈显裕、州议员王耶宗、王丽丽、黄顺祥、林秀琴、国会议员雷尔及上议员林慧英。