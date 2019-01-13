道安局：降低骑士死亡率．探讨左车道限摩哆使用 道路安全局正研究将左边车道，限制为摩哆车特别是小型摩哆使用的建议，以减少摩哆车骑士及乘客的死亡率。

（吉隆坡13日讯）道路安全局正研究将左边车道，限制为摩哆车特别是小型摩哆使用的建议，以减少摩哆车骑士及乘客的死亡率。

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该局总监拿督罗斯里依沙向《马新社》说，该局正研究有关措施的有效性，并与实践摩哆车在左侧车道行驶措施的国家如香港及澳洲作出比较，以减少小型摩哆车骑士及乘客的死亡车祸。

他指出，据2018年的数据，6742宗死亡意外中，逾60%涉及摩哆车骑士及乘客。

小型摩哆或限速70公里

“我们正探讨限制150cc及以下的摩哆车时速至每小时70公里，因为根据过去的研究，摩哆车骑士发生死亡意外的主要原因是超速驾驶。”

他说，该局已就此事与数个非政府组织及摩哆车协会进行初步讨论。

较早前，拥有500名会员的Safety FirstWhatsApp群组上周三与交通部长陆兆福进行会议时，提出降低小型摩哆车骑士及乘客死亡率的建议。

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该群组成员认为应尽快制定法令，以禁止小型摩哆车使用大型交通工具行驶的中间及右侧车道，以保障摩哆车骑士及乘客的安全。

许多先进国家过去已实行限制摩哆车，尤其是150cc及以下的小型摩哆车使用左侧车道，以降低摩哆车骑士及乘客的意外风险；我国摩哆车骑士及乘客则冒着极大风险行驶在中间及右侧车道，并将自己曝露与大型交通工具发生意外的风险。