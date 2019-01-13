马确认JMCIM会议展延‧外交部：马新关系依然密切 大马外交部确认，原定于周一（14日）进行的马来西亚－新加坡依斯干达特区部长级联合委员会（JMCIM）会议已被展延。

（吉隆坡13日讯）大马外交部确认，原定于周一（14日）进行的马来西亚－新加坡依斯干达特区部长级联合委员会（JMCIM）会议已被展延。

广告

外交部今日发表文告指出，新加坡因不满柔佛州务大臣拿督奥斯曼沙比安是在本月9日登上被新加坡指控入侵该国海域的大马海事局浮标船Pedoman号进行巡视，而宣告会议展延。

新方指不满柔大臣越界海巡

外交部表示，经济事务部长拿督斯里阿兹敏将持续与新加坡国家发展部长黄循财及外交部长维文进行协商，以解决马新两国的双边课题。

外交部强调，两国之间的关系依然密切。

外交部补充，两国外交部在本月8日的会议取得有效的成功，将让两国在解决未来的双边问题迈向积极的一步。

目前，两国外交部长都在沟通，并同意双方应保持冷静，不要对相关问题继续进行争论。

广告

外交部相信，马来西亚和新加坡目前的协商势头将持续下去；外交部也重申，大马将致力于在平等和相互尊重的基础上，加强与新加坡的双边关系。