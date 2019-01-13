拉惹柏特拉女儿‧莎拉退出民政党 著名部落客兼《今日大马》网站创办人拉惹柏特拉的女儿——原任民政党妇女组署理主席拉惹莎拉柏特拉，证实退出民政党。

（吉隆坡13日讯）著名部落客兼《今日大马》网站创办人拉惹柏特拉的女儿——原任民政党妇女组署理主席拉惹莎拉柏特拉，证实退出民政党。

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她今日透过WhatsApp向《马新社》确认，自己已在上周五辞去党内的所有职务，并在社交媒体推特发布了有关的辞职函。

现年30岁的莎拉，是于2017年加入民政党。

莎拉在民政党去年11月的党选中，是唯一一名竞选母体副主席职的女性；她也是民政党妇女组2018-2021届中委的唯一巫裔。

刘华才确认接莎拉辞职信

另一边厢，民政党主席拿督刘华才确认，已在上周五接获莎拉的辞职信。

刘华才坦承，莎拉没有解释辞职的原因，但民政党将接受和尊重莎拉的退党决定。

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他补充，民政党将于下周在槟城召开会议，以决定顶替莎拉辞职后留下的空缺人选。

“我们将交由妇女组中委决定，选出有资格填补空缺的人选。”