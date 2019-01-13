调查报告：屋主太注重种族‧租屋印度人最受歧视 本地租客认为，大马屋主在出租房间或房屋时依然太过注重租客的种族，以致租客感到自己在租房时遭受种族歧视，而印度人的感受最深。

（八打灵再也13日讯）本地租客认为，大马屋主在出租房间或房屋时依然太过注重租客的种族，以致租客感到自己在租房时遭受种族歧视，而印度人的感受最深。

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英文报章《星报》引述民调机构YouGov Omnibus的调查指出，在1204名18岁以上的受访者中，每5名大马人就有1人，或21%的受访者表示自己曾因为在租房时，遭到种族歧视。

46%受访印度人承认受歧视

调查结果显示，46%的印度人在租房时面对种族歧视问题，而认为自己受到种族歧视的本地华人有20%，马来人有18%。

三分之一的受访者表示他们身边的朋友也曾在租房时面对种族歧视，而每10名本地印度人之中就有6人曾被歧视。

62%的受访者，或10人中就有6人曾在浏览出租广告时，发现广告严格规定租客的种族，如只能是特定种族，或一些种族的租客才能租下相关房子。

至于在出租广告规定租客种族是否属于种族歧视行为，37%的受访者，包括58%的印裔受访者认为这是种族主义。

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不过，32%的受访者认为拥有种族喜好的屋主有良好的生意触觉，而39%的华裔受访者认同这一点。

60%的受访者同意，屋主在出租产业时拥有绝对的决定权，包括要将产业出租给甚么种族的租客。

69%受访者有租房经验

受访者中，34%的租客仍居住在租下的房子，而10人之中有7人，或69%的受访者只是过去曾有租房经验。

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YouGov Omnibus亚太区经历杰克刚文表示，在种族课题上，包括产业出租，大马人是分裂的。

“为数不少的人曾在租房市场历种族歧视，很多人认为出租产业时设下种族需求构成种族主义，也觉得只租给喜好特定种族的屋主拥有良好的生意触觉。”

“即便特定少数民族的种族对此事的感受更为强烈，大多数人认为应该让屋主自己决定（是否要规定租客的种族）。”