阿末马斯兰推出“草莓炒饭”.凯里：恶心！ 被网民称为“炒饭部长”（曾是国际贸工副部长和财政部副部长）的阿末马斯兰，近日又在推特上推荐他的新食谱—草莓炒饭。

（雪兰莪.八打灵再也13日讯）经常在社交媒体分享炒饭和烹饪心得的巫统笨珍国会议员拿督阿末马斯兰，日前推出“草莓炒饭”，并大力推荐他的这项新食谱！

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被网民称为“炒饭部长”（曾是国际贸工副部长和财政部副部长）的阿末马斯兰，近日又在推特上推荐他的新食谱—草莓炒饭。

“一直是炒饭。不会煮其它的么！会，但这是趁着补选期间，在金马仑高原买来的草莓，所以较为特别，”他推文写道。

“白饭、洋葱、鸡蛋、江鱼仔、胡椒、辣椒酱、包菜、盐、食油，还有一开二的草莓。”

“好吃... 请试试。”马斯兰也上载了数张他烹煮草莓炒饭的过程和成品的照片。

对此，巫统林茂区国会议员凯里转发了马斯兰的推贴，还调侃地写道，“我是阿末马斯兰烹饪的忠实粉丝。但是，这个的确恶心（gross）。”

凯里还补上一张草莓奶油蛋糕的照片，并写道，“这才是使用草莓的真正做法。可以取名为‘阿末马斯兰草莓蛋糕（Pavlova Ahmad Maslan）。”

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凯里的幽默推文也获得不少网民关注与讨论。

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Nasi Goreng #Strawberry !!

Asyik2 nasi goreng. Tak reti masak yg lain ke?



Reti tapi ini special sbb strawberry beli di #CameronHighlands sempena pilihan raya kecil



Nasi, bawang, telur, bilis, lada, sos cili, kobis, garam, minyak sawit & strawberry dibelah dua



Sedap..sila cuba pic.twitter.com/hu5v2yOIQi — DS Ahmad b Maslan (@ahmadmaslan) 2019年1月13日