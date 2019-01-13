搭高铁遗失iPad·李荣浩求别曝光里面短片 李荣浩12日下午在北京搭高铁，不小心遗漏iPad在座位上，他向北京铁路局求救后约1个小时，便将该篇PO文“不知是否可以帮忙查看监控，很着急，谢谢！”

李荣浩12日搭高铁时不小心遗失iPad，并发文希望捡到者别曝光里面短片，但他向北京铁路局求救后便将该篇PO文删除。

（中国．北京13日讯）李荣浩12日下午在北京搭高铁，不小心遗漏iPad在座位上，他向北京铁路局求救后约1个小时，便将该篇PO文“不知是否可以帮忙查看监控，很着急，谢谢！”删除。事后他表示虽然iPad还没找到，“但是（北京铁路局）与我联系了，删了微博，不想给人家添麻烦，感谢各位。”外界好奇iPad里有什么重要的东西才让李荣浩如此着急？他当晚发出长文正面回应，并希望捡到的人不要公布里头的短片，表示那只是初期“还很粗糙的东西”，明显的对自己要求奇高。

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李荣浩发出长文公开自己iPad中的内容，表示自己从1年前开始准备新巡回演唱会的同时，就开始动念想拍摄与“年少有为”有关并让大家感动的故事，虽然他终于把短片做完了，但iPad中的资料处于非常初期的阶段，连配音、调色都没有，看起来十分粗糙，所以才希望检到者别在网上公开这短片。“但万一这位朋友发在网上，也希望大家不要用太严格的审视去看待这个短片，这个事情就这样吧，都别再提了，晚安。”