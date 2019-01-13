张念群：总数达83598人．盼75%特殊生融入普通班 教育部副部长张念群说，教育部希望能将8万3598名特殊需求学生（MBK）中的75%孩子，融入综合教育课程（PPI），与一般孩子一起学习。

张念群为“古来县教育局素据与创新奖颁奖礼”开幕后，展示大会赠送给她的纪念卡片。右是卡玛鲁丁，左是再纳。（图：星洲日报）

（古来13日讯）教育部副部长张念群说，教育部希望能将8万3598名特殊需求学生（MBK）中的75%孩子，融入综合教育课程（PPI），与一般孩子一起学习。

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她表示，上述特殊需求学生的人数，是截至去年10月31日。

张念群也是古来区国会议员，她今早为“古来县教育局素据与创新奖颁奖礼”开幕及颁奖后在新闻发布会上说，上述目标是一项长期计划。

她说，我国除了有特殊教育学校外，在一般的小学也设有特殊教育课程（PPKI）和综合教育课程。

“特殊教育课程是指特殊需求学生在同一个班级学习，综合教育课程是让特殊需求学生与一般学生学习。

“综合教育课程有助特殊需求学生建立信心，让他们觉得自己与他人没甚么不同，也易于日后融入社会；一般学生也能知道社会上有不同的一群。”

她表示，截至去年10月31日的数据，国内有6202所学校提供综合教育课程、2343所学校提供特殊教育课程。

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出席者包括柔佛州教育局素质保证组主任卡玛鲁丁、古来县教育局局长再纳等。

个案处理学校入伙证

另一方面，张念群说，教育部将以个案方式，处理未获发入伙证学校的问题。

她表示，学校未获入伙证的原因不同，可能是未符合相关单位的标准，也可能是承包商未能解决技术上的问题。

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“我们需要和有关方面坐下来商讨，寻找解决方案，不能一概而论，用一种方法解决所有问题。”

她是针对国内有16所淡小未能获得入伙证的问题，发表上述谈话。