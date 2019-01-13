郭素沁驳斥纳吉跌价论．“棕油价波动无关中国” 原产业部长郭素沁否认棕油价格下跌，斥前首相拿督斯里纳吉撒谎，并指我国棕油价格于去年11月开始出现上涨趋势，即从每公吨1700令吉上升至每公吨2000令吉。

（吉隆坡13日讯）原产业部长郭素沁否认棕油价格下跌，斥前首相拿督斯里纳吉撒谎，并指我国棕油价格于去年11月开始出现上涨趋势，即从每公吨1700令吉上升至每公吨2000令吉。

广告

她今日出席颁发委任状给士布爹区居民代表时，针对纳吉于日前指棕油价格持续下滑是因为我国取消与中国数个项目所致，惟她否认该说法。

棕油价去年11月开始上涨

“在纳吉时代，棕油价格也不时出现波动，今年也不例外，因此棕油价格不能与马中关系相提并论。”

她解释，棕油价格及出口在过去几年出现起伏不定的现象，因此不能将两者为一提。

“无论如何，我希望棕油价格接下来可攀升至每公吨2700令吉以上。”

她说，由于印尼棕油价格较为便宜，因此中国约60%棕油是从印尼入口，另外30%棕油则是从我国入口。她说，至于中国棕油需求量会否减少，她指必须由大马棕油局取得相关数据。

广告

“我们也在探讨如何在汽车方面采用生物柴油，扩大这方面的需求。”