州总警长：涉金额逾3600万·柔佛2年921宗澳门骗案 柔佛州总警长拿督莫哈末卡里尔披露，尽管警方通过脸书及媒体呼吁民众提防网络及电话欺诈案，可是全柔欺诈案仍高居不下，在2017及2018年，柔佛州警方共接获921宗涉及澳门欺骗案的投报，受骗总额达3635万2363令吉。

莫哈末卡里尔（前排左七）出席麻坡及东甲警区联办的“柔佛州总警长与民众讨论会”活动。（图：星洲日报）

（东甲13日讯）柔佛州总警长拿督莫哈末卡里尔披露，尽管警方通过脸书及媒体呼吁民众提防网络及电话欺诈案，可是全柔欺诈案仍高居不下，在2017及2018年，柔佛州警方共接获921宗涉及澳门欺骗案的投报，受骗总额达3635万2363令吉。

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他今日出席麻坡警区及东甲警区武吉甘蜜民众会堂联办的“柔佛州总警长及市民讨论会”后在新闻发布会上，公布了相关数据。

“根据全柔警方数据，警方于2017年共接获416宗澳门欺骗案的投报，受害者被诈骗集团骗走总额1207万6438令吉。”

他指出，柔佛州警方于2018年接获的投报共有505宗，比起前年上升3.8%，被骗走的款项却是前年的一倍，高达2427万5925令吉。

“诈骗集团欺诈手法多样化，包括冒充执法单位来电指受害者拖欠交通罚单、拥有法庭发出的逮捕令、绑架等，上述数据只是涉及澳门欺骗案，还不包括不存在贷款、爱情包裹等网络欺骗案。”

民众防范意识仍待加强

莫哈末卡里尔指出，这证明民众的防范及警惕意识仍有待加强，所以近2年的投报数据有增无减。

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他呼吁非政府组织，包括宗教团体如清真寺、神庙、兴都庙及教堂理事会发挥影响力，协助警方宣导预防这类欺骗案，希望善信加以防范。