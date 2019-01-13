陈德钦：献媚土著打压拉大．“林冠英大马人名不符实” 马华副总会长拿督陈德钦直斥财政部长林冠英无法在内阁促使玛拉工艺大学向非土著开放，无法取消政府大学对非土著的收生限制，却无所不用其极的打压造福广大华裔学子的拉曼大学学院（TARUC）。





（吉隆坡12日讯）马华副总会长拿督陈德钦直斥财政部长林冠英无法在内阁促使玛拉工艺大学向非土著开放，无法取消政府大学对非土著的收生限制，却无所不用其极的打压造福广大华裔学子的拉曼大学学院（TARUC）。

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“他所谓‘以马来西亚人自居’，已沦为献媚土著，打压华社的代名词。”

他发表文告说，玛拉工艺大学副校长已声明维持原有政策，仅开放让马来人和土著报读，没有必要开放学额给非土著。

“林冠英一再对华社喊话，要华社在争取权益和提出诉求时，不要种族化也不要政治化，要以马来西亚人的身份出发；但同一套不要种族化和不要政治化的理论，林冠英却不敢对玛拉工艺大学的副校长说，更不敢对广大的马来社会表达，显示林冠英那套‘马来西亚人身份’的理论，只是向马来人献媚、压制华社合理诉求的代名词。”