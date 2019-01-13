林万锋：抨野村研究报告失准‧“林冠英忠言逆耳” 马华副总会长拿督林万锋说，经济学家促希盟政府不应就国家财政赤字和未来经济前景分析，与国际评级机构公开辩论，而是让政治改革绩效来说明一切，并指野村研全球市场研究（Nomura Global MarketsResearch）的报告强调了政府应密切关注各项担忧，但是对财长林冠英而言却忠言逆耳，他只愿意接受有助于提高自己形象的评价，却否决对自己产生负面影响的报告。

（吉隆坡13日讯）马华副总会长拿督林万锋说，经济学家促希盟政府不应就国家财政赤字和未来经济前景分析，与国际评级机构公开辩论，而是让政治改革绩效来说明一切，并指野村研全球市场研究（Nomura Global MarketsResearch）的报告强调了政府应密切关注各项担忧，但是对财长林冠英而言却忠言逆耳，他只愿意接受有助于提高自己形象的评价，却否决对自己产生负面影响的报告。

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“综合各项报告，显示对大马经济提出客观的看法，林冠英应引以为鉴及虚心请教，再未雨绸缪的做出防范措施，而不是陷入否定症候群，一贯以反对党思维不断作出反击。林冠英一味的驳斥数据报告，无助于解决问题。”

他在文告中说，无论林冠英如何把数据说得那么好听，如何将我国经济描述得有多么美好，但实际情况却是平民百姓有苦自己知。

他说，根据媒体报道，由于国内的经济持续低迷，各行各业的盈利大不如前，企业花红及加薪在今年都纷纷“缩水”，薪水已经追不上百物上涨的脚步；但是，希盟还陆续宣布调涨各种生活必需品的费用，如水费、电费、天然气费，只会让人民的已经沉重的负担百上加斤。

“人民要的不是政府展示甚么漂亮的数据和理论，而只是希望在这个艰难时刻，政府懂得将心比心，明白老百姓的辛酸而已。但是执政后一副高高在上的希盟却做不到，反而一而再、再而三增加人民的负担，受苦的都是人民。”