陈国伟：纾解政府医院病人·盼私人医院给B40折扣 大马对华特使陈国伟兼蕉赖区国会议员陈国伟建议私人医院为B40低收入群体提供折扣，让更多贫困患者能在私立医院得到治疗，以减轻政府医院的负担。

陈国伟（中）出席蕉赖班台医院25周年银禧庆祝晚宴，左起为赵汝光、林振全；右起为拉纳拉沙和尤慧珠。（图：星洲日报）

（吉隆坡13日讯）大马对华特使陈国伟兼蕉赖区国会议员陈国伟建议私人医院为B40低收入群体提供折扣，让更多贫困患者能在私立医院得到治疗，以减轻政府医院的负担。

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他出席蕉赖班台医院举行25周年银禧庆祝晚宴在致辞时说，该建议方案是满足民众对政府或私人医院的需求。

蕉赖班台医院银禧宴庆

他指出，政府目前推出的全国B40保健基金，为36个严重疾病提供保障福利，如心脏病、爱滋病和癌症等。

他表示，该基金获得政府20亿令吉的拨款，让全国410万贫户获得高达8000令吉的医疗保障。

“为此，我建议班台医院能给予2000令吉的折扣，假设一名患者需要缴付高达1万令吉的医疗费用，在接受政府8000令吉的免费保险后就无需承担任何医疗费用。”

他提出上述建议时获得现场观众的掌声。

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他补充，该建议有助于解决政府医院负担过重，让更多民众获得私人医疗或手术服务。

其他出席者包括蕉赖班台医院首席执行员尤慧珠、负责人赵汝光医生、医疗牙科咨询委员会拉纳拉沙医生及星洲日报基金会助理执行长林振全。