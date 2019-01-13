阿逸礼茂州议员协调员易人·甲土团：重整非辞退 甲州土团党主席拿督斯里莫哈末立祖安说，该党委任更有能力者出任阿逸礼茂州议员协调员，以便配合党高层及希盟的步伐。

莫哈末立祖安（中）对罗斯里哈山事件回应时称，换人只是重整，并非辞退。左为甲市区土团党署理主席阿米嘉马，右为土团党甲市区妇女组主席依拉。（图：星洲日报）

（马六甲13日讯）甲州土团党主席拿督斯里莫哈末立祖安说，该党委任更有能力者出任阿逸礼茂州议员协调员，以便配合党高层及希盟的步伐。

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他今日出席马六甲举行的强化甲州及甲市区土团党（伯万的心愿）活动时，受记者询及有关罗斯里哈山被辞去阿逸礼茂州议员协调员一事澄清，这并非辞退，而是重整。

委更有能力者接任

他说，接任者更有能力，更了解党领袖及希盟的要求，并且与希盟的脚步一致。

“总而言之，我们要在一个团队中，共同执行领袖的委托，一艘船只能有一名船长，若一艘船有很多船长，就有问题。”

他指出，重整是平常事，在内阁也是一样，他本身作为领袖，若发现管理上有缺陷，就有权采取重整行动，此举无关政治，重要的是确保为当地选民带来好处。

“例如在内阁里，敦马看见国家行政管理不顺畅，他就有权换团队，以走向共同清晰的方向，不可以出现这部长说这样，那部长说那样，没有遵照最高领袖的话。例如在马六甲，我作为领导，也与首长密切合作，以为甲州人民带来好处，因此，重整是为了更好。”

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然而，罗斯里哈山支持者指此举是莫哈末立祖安要巩固自己在州内的势力，也是为了党选铺路。

也是企业发展部长的莫哈末立祖安认为这问题并不存在，因任何人都是被提名竞选，并非一定要在同一团队。

“在第14届全国大选时，是区部提名建议对方作候选人，虽对方败选，但我们仍延长对他的信任，让他继续与团队一同走向前。”

“我们已成为政府，我们有政策要执行及依从一名领袖，不是四、五名领袖，我们根据领袖，若发现他走向分歧，我们就重整，这是正常的，就像开一家公司，若一名经理做其他事、没有给公司带来利益，那董事应该采取什么行动？会换，可能辞退，但我们没有辞退，我们只是重整州选区的协调与管理。”