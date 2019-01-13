配合71岁华诞‧森统治者册封340人 森州最高统治者端姑慕力兹殿下配合71岁华诞庆典，将于1月14日（周一）上午10时，在森州瓜拉庇劳神安池王宫举行册封有功臣民仪式，今年共有340名有功臣民被册封。

阿敏努丁荣膺森州卓越效忠徽章（SSNS）。

（森美兰‧芙蓉13日讯）森州最高统治者端姑慕力兹殿下配合71岁华诞庆典，将于1月14日（周一）上午10时，在森州瓜拉庇劳神安池王宫举行册封有功臣民仪式，今年共有340名有功臣民被册封。

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根据森州政府秘书办公室今日公布的受封名单，森州务大臣阿敏努丁及全国警察特别事务部（政治部）总监拿督阿都哈密荣膺森州卓越效忠徽章（SSNS）。

而森州立法议会议长祖基菲、森州秘书拉扎里及哈山安玛里荣膺森州拿督巴杜卡勋章（DPNS）。

至于荣膺森州效忠有功勋章（DBNS）的人士则有16位，包括森州教育局局长帕哈鲁丁及森州卫生局局长再努丁。

此外，分别有9人荣膺森州效忠勋章（DNS）、5人荣膺端姑慕力兹勋章（DTM）、10人荣膺品行高尚勋章（DPT）、42人荣膺森州效忠成员勋衔（ANS）、86人荣膺社会服务优越勋章（PMC）、140人荣膺社会服务有功勋章（PJK）、15人荣膺服务悠久勋章（PKL）及12人荣膺端姑慕力兹勋章（BTM）。