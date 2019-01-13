又是网络钓鱼骗局·新航没送免费机票 新加坡航空（SIA）配合70周年庆送出免费机票？这样类似的“套路”，听起来是不是很熟悉呢？

（八打灵再也13日讯）新加坡航空（SIA）配合70周年庆送出免费机票？这样类似的“套路”，听起来是不是很熟悉呢？

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没错！这又是一个近几年来在网上不断循环再传的网络钓鱼（phishing）骗局！

假网页链接骗取个资

“网络钓鱼”即为透过网路来骗取个人资料的方式之一，通常为透过电邮假冒知名公司或网路商家，利用“免费”或“限时限量”等字眼来捉住受害者贪小便宜的心态，诱骗他们点击在电邮中附上的假冒网页链接，进而提供个人重要资料，像是帐号、密码、财务资讯等，最终目的就是盗用使用者身份诈骗钱财。

包括马航、亚航及泰航等航空公司，甚至是诸如麦当劳、肯德基及必胜客等连锁快餐店，都曾遭到诈骗集团冒名成为网络钓鱼骗局的目标；而这个“新加坡航空配合70周年庆送出免费机票”的网络钓鱼骗局，也早在2017年就已经遭到新加坡航空的辟谣。

新加坡航空在2017年8月向新加坡《海峡时报》澄清，有关在电邮、社交媒体和手机通信程式上流传的消息是虚假的，是诈骗集团虚构的网络钓鱼骗局，并呼吁公众提高警惕。

窜改来电显示号码

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该公司发言人当时就表示，诈骗集团甚至通过利用网络电话（Voice over Internet Protocol，VoIP）技术窜改来电显示号码，假冒该公司致电给受害者，谎称他们已经被选中参加抽奖或赢得机票，然后要求他们提供个人资料。

“我们建议公众在向未经证实的消息来源披露个人数据时行使自由裁量权。如果有疑问，应该验证这些消息、网站、电邮和电话。”

避免沦为“网络钓鱼”骗局的受害者，公众必须谨记并至少做到以下几点：

1.对询问个人资料的电邮、电话或网页提高警觉

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2.不要随意点击网址连结及开启附件

3.勿贪小便宜点选看起来“好康”的网址连结

4.定期检查交易系统与网站帐号

5.透过加密的网页功能传送个人资料

6.使用安全有效的防毒软件

7.主动举报网络钓鱼的网站资讯