中国一家四口中毒亡？去年旧闻又循环 网上旧闻变新闻，不仅引起社会混乱，更有利用死者博取点击率的嫌疑。

中国网络近来流传一则去年的旧闻，却让不少网民误以为是最近才发生的新闻。

（中国．四川13日综合电）网上旧闻变新闻，不仅引起社会混乱，更有利用死者博取点击率的嫌疑。

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微博近日有人发布一则新闻，指中国四川泸州叙永县水尾镇发生一起一氧化碳中毒事件，一家四口全都因中毒身亡，借此提醒民众用煤炭时应尽量打开通风口或窗户，以免悲剧重演。

信息内容显示，2019年1月10日，泸州叙永县水尾镇百花村有一住户发生一氧化碳中毒事件，屋内祖孙4人全都中毒死亡。

“水尾镇派出所接获群众报警，称钢铁村柳某家房门紧闭，喊话无人应答，屋内有煤烟味溢出，可能发生意外。民警和医护人员抵达后，发现地上有2盆煤渣，祖孙4人均无生命迹象。”

新闻指出，经初步调查，4名死者均死于一氧化碳中毒。

“事故伤痛永远提醒我们，用煤烤火，尽量打开通风口或窗户，随时做到自我防范。”

不过，泸州当地警察发文澄清，有关事件是于去年1月10日发生，而非今年的事故。

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警方促请上传者删除相关贴文，避免混淆视听，让死者不得安息。