“振兴经济 社会和谐 承认统考”‧林福山：新年三大愿望 马来西亚福建社团联合会总会长丹斯里林福山向政府表达新年三大愿望，即振兴经济、维持社会和谐及尽早承认统考。

林福山（前排中）希望政府在新的一年振兴经济、维持社会和谐及早日承认统考。前排左起为陈良炘、林雅伴、陈丽芬、刘国民、宋彩芬及王瑞芳；右起为陈世昌、庄国安、林志伟、陈康益、祝翠华及林（图：星洲日报）

（吉隆坡13日讯）马来西亚福建社团联合会总会长丹斯里林福山向政府表达新年三大愿望，即振兴经济、维持社会和谐及尽早承认统考。

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他在该会妇女组主办的2019己亥新春慈善午宴上致开幕词时说，棕油价格频频下跌，政府应探讨其他措施以保障棕油业者的收入，并振兴国内经济，让各族人民安居乐业。

他说，该会关心政治，因此会向政府反映民声，让政府从中改善政策，并希望政府尽量避免敏感、极端言论及破坏和谐的投机政客，展现我国的和谐社会。

林福山认为承认统考只是在学术课题，并不会影响各族利益，也不会影响政治，因此政府应开放政策，兑现希盟宣言中承认统考的承诺。

林秀琼：慈善午宴迈入第9年

至于其他尚未兑现的希盟宣言，他希望政府听取民意，但他也提醒政府小心处理，以免伤害各族感情。

此外，大会主席兼福联会妇女组主席林秀琼致词时说，妇女组一直本着取之社会，用之社会的精神，因此设宴款待各慈善团体，除了派发红包及礼袋，也提供平台予热心人士派送红包及礼品，让大家佳节同欢共乐。

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她表示，慈善午宴是该组的常年活动之一，至今已迈入第9年，希望在新春佳节献出爱心，因此邀请福利团体包括sunbeams home、安宁之家、双溪毛糯老人院、菩提、甘露亭、大爱之人民公益协会、68心愿老人院及巴生天缘道堂老年之家的100名老人、孤儿及弱势群体共进午餐及交流。

出席者包括福联会法律顾问拿督刘国民、署理总会长陈康益、总秘书林志伟、理事拿督庄国安、青年团总团长陈世昌、利民达福建会馆会长陈良炘、妇女组永久名誉主席陈丽芬、顾问潘斯里王瑞芳、林雅伴、署理主席祝翠华、秘书兼筹委会主席宋彩芬、副财政拿汀李翠琴及理事郑瑞音。