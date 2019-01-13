前职员盗用旅行社名义收款·登神山团骗逾30人 旅行社前男职员涉嫌盗用前东家名义招揽登神山游客并收款后失踪，逾30名受害者报警求助。





（古晋13日讯）旅行社前男职员涉嫌盗用前东家名义招揽登神山游客并收款后失踪，逾30名受害者报警求助。

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砂商业罪案调查组主任慕斯达法警监受询时证实接获两宗相关投报，初步调查证实受害者超过30人。

“案件仍在调查中，我不方便透露更多，不过根据初步调查，全砂被骗受害者超过30人，不排除会有更多受害者。”

每人支付600至1900费用

他说，受害者都是报名前往沙巴登神山，每人支付600令吉至1900令吉费用，目前案件援引刑事法典第420条文展开调查。

有消息指，该男子也涉嫌其它骗案，慕斯达法表示将会根据接获的报案展开调查，并呼吁受骗事主前往报案。

另一方面，根据网民Abang Jamadi在脸书发帖，该登神山行程是今年3月26至29日，共有38人参与，行程费用每人650令吉，然而因无法联络上负责的男子，怀疑对方诈骗而报警处理。

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该名男子来自伦乐，为本地一间旅行社的前职员，而旅行社负责人也在去年圣诞节，在脸书发帖指该名男子自去年3月份就不再是公司职员。

据指出，男子涉嫌使用公司名义在外广招旅行团，收取抵押金后却闹失踪，客户最终联络旅行社才揭发男子诈骗行为。

北京纽西兰游团取消未退款

有女网民爆料，该名男子也曾以前往北京及纽西兰旅游，向一班友人收取7000令吉抵押金，然而最终以种种理由取消行程，承诺将回款却迟迟不见行动。

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另外，除了本地人被骗，另外也有来自西马的网民声称“中招”，同样是由该男子负责登神山行程，付款后无法联络上对方。

根据网民留言，男子是一名马拉松赛常客，经常参与全国大小赛事，因此有消息指有一团跑步爱好者也是骗局受害者。