摩托车商总会促修改租购法令‧“允收至少300订金” 马来西亚摩托车商总会长黄锋要求贸消部修改租购法令，在收取1%的订金之余，也增设至少300令吉订金的选项。

全体嘉宾为居銮汽车摩哆商公会31周年庆晚宴，进行切蛋糕仪式。（图：星洲日报）

（居銮13日讯）马来西亚摩托车商总会长黄锋要求贸消部修改租购法令，在收取1%的订金之余，也增设至少300令吉订金的选项。

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黄蜂于昨晚举行的居銮汽车摩哆商公会31周年晚宴上披露，该会已向贸消部副部长张健仁呈上备忘录和投诉，要求该部修订租购法令中有关售卖货品只能收取1%的规定。

只收1%订金

不符经商成本

“我们认为，法令30A的这项规定不合情理和不切实际，以小型摩哆车的价格，1%订金只有25至50令吉，数额太低并不符合经商成本。”

因此，他建议政府修改法令，在原有收取1%订金之外，增加一个至少300令吉订金，视何者数额为高的选项。

黄锋也透露，有会员指贸消部执法人员在执法时拿走了一些摩哆车的刹车皮，引起会员担心是否触犯哪一些法令。

但该会已经向国家规格与标准局了解，只有7人座以下车辆所使用的刹车皮需要SIRIM认证，而摩哆车不包括在内。

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他指出，经过了解，目前的法律并没有摩哆车刹车皮必须有相关认证的规定，因为目前国内还没有国产的摩哆车刹车皮，市场上的都是入口产品。

蔡传安（右）和符德民（左）联合赠送纪念品予黄锋。（图：星洲日报）

蔡传安：助申请SKM摩哆技术员证书

居銮汽车摩哆车商公会会长蔡传安则感谢在大家的支持和信任下，首次由摩哆车行业代表担任主席一职，并承诺与全体理事同心协力，实践对会员和行业的责任。

他表示，该会将会继续配合总会的各项活动，包括为会员申请SKM摩哆车技术员第三级证书，为将来相关法令通过做准备。

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蔡传安也透露，2018年摩哆车的销量较2017年增加超过10%，对同业是一个好消息，但由于经济放缓和原产品价格下跌，2019年的前景并不明朗。

许综文：ezAuto网上交易实现工业4.0

泛马汽车银业联合总会长拿督许综文则指出，为了跟上时代，该会也推出ezAuto网上交易平台，这是汽车生意全新的经营方式，而吉隆坡共有1534名用户，柔佛州则有635名，在全国排行第二。

“我们认为，这个平台是实现工业4.0的标准，并能够为东盟其他国家的汽车同业提供协助。”

他也认为，随著商业环境的改变，同业也必须不断自我提升，拓展新的经营方法，坐在店里等待客户上门的时代已经过去了。

陈成龙：商会须加强与政府对话

另外，居銮中华总商会会长丹斯里陈成龙则表示，虽然很多商家认为2019年的经商前景悲观，但他认为商会必须加强与政府的对话，扮演好角色以探讨克服挑战的方法，才是华商经商的重点。

他也认为，政府应该了解商家的困境，而商家也需要积极了解政府的政策，才能达至双赢。

出席晚宴的嘉宾还包括居銮国会议员黄书琪、大会主席李成林、居銮汽车摩哆车商公会副会长陆家麟及财政符德民等。