半山芭巴刹天桥下发现·男子疑遭谋杀弃尸 半山芭巴刹天桥底下停车场今早发现一具怀疑是外劳的男尸，死者身体多处有伤，不排除是在他处遭人谋杀后弃尸该处。

死者被人发现卧尸在半山芭天桥底下停车场。（图：星洲日报）

（吉隆坡13日讯）半山芭巴刹天桥底下停车场今早发现一具怀疑是外劳的男尸，死者身体多处有伤，不排除是在他处遭人谋杀后弃尸该处。

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这起命案于今早8时07分被民众揭发。

身上多处伤势

金马警区副主任鲁迪警监说，行动中心接获投报后，即派员前往现场调查，发现一具身穿灰色衣服及蓝色牛仔裤的男尸；死者右脚的第2根脚趾头脱离、右脚趾头及双手的手腕有伤、左脸及左肋骨红肿，以及后脑有小伤口。”

他说，警方鉴证组没在死者衣服上发现血迹，所以推断发现尸体地点并非第一现场，怀疑死者是在他处被人杀害后移尸到天桥底下停车场的垃圾堆上，不排除嫌犯人数超过2人。

“由于警方没有在死者（30余岁）身上发现任何个人证件，所以怀疑死者是一名外劳，其遗体已送吉隆坡中央医院解剖。”

他补充，警方援引刑事法典302（谋杀）条文调查此案，并呼吁知情者向金马警方提供情报协助调查。