方天兴认同敦马言论‧敏感对待宗教有助和谐 华总会长丹斯里方天兴支持首相敦马哈迪日前会晤大马五大宗教咨询理事会代表后所发表的言论；他表示，首相处理宗教课题上继续保持敏感的承诺，有助于促进大马和谐社会的构建。

明吉法师（左十三）赠送纪念品予方天兴（左十四）。左起为赵程毅、王伟林、王廖秀娟、尤秀琼、孙崇强、蔡保强、黄娞云、李婉萍、庄伟俊、曹世彩、林来和、陈耀星；右起为黄金花、罗立仁伉俪、丘金彩、曾台贵、周汉强、陈喜龙、卓庆忠、巫光伦、张丽慧、郭义民、李玉贤和孔美群。（图：星洲日报）

（雪兰莪‧沙登13日讯）华总会长丹斯里方天兴支持首相敦马哈迪日前会晤大马五大宗教咨询理事会代表后所发表的言论；他表示，首相处理宗教课题上继续保持敏感的承诺，有助于促进大马和谐社会的构建。

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他出席观音世界基金会举办的“2019年点燃心灯，和谐大马祈福会”

在致辞时以雪州兴都庙骚乱事件为例，称赞政府对处理宗教课题采取中庸之道。

“首相对于大马所有宗教都会保持敏感和公平对待，所采取的中庸、理性、公平与开明手法让人赞赏。”

该活动获得逾千名信众参与，同时为2019年祈愿佛光注照、社会和谐、种族和睦以及国泰民安。

明吉：弘扬世界慈悲精神

另外，观音世界基金会创办人明吉法师向信众讲述观音菩萨的精神，即不忍众生苦、不忍圣教衰、不忍世间坏、不忍人心昧，并号召各界人士同愿同行，弘扬世界慈悲精神。

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他表示，世人在追逐名利和物质需求时，难免会在过程中逐渐丧失自我，而遗忘和失去曾经的真心。

“因此，宗教信仰如佛教作为人生的身心和健康指南，慈悲法门助净身心，虔诚的信仰有助于安顿身心后获得健康和平安顺遂的人生。”

他也说，该会今年的计划是在梳邦机场附近兴建观音世界中心，目前正与信徒们筹募该项义款以作为建筑的启动基金。

郭义民：观音世界中心

首期建费1500万

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另一方面，观音世界基金会执行长拿督郭义民指出，该会推出的观音世界中心建筑费为1000万令吉，加上土地更换费用约500万令吉，因此首期综合费用介于1000万至1500万令吉。

他说，该基金目前筹获200万令吉，期望通过法会感染更多信众同心协力筹建观音世界中心，有助于佛教事业的发展，其他出席者包括观音世界基金会首席沟通长赵程毅、献灯嘉宾王伟林、王廖秀娟、拿汀尤秀琼、拿督孙崇强、拿督斯里蔡保强、拿汀斯里黄娞云、拿汀李婉萍、拿督庄伟俊、拿汀曹世彩、拿督林来和、拿督陈耀星、黄金花、拿督罗立仁伉俪、丘金彩、曾台贵、周汉强、陈喜龙、拿督斯里卓庆忠、拿督巫光伦、拿汀张丽慧、李玉贤和潘斯里孔美群。