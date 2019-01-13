努鲁依莎请假被接纳．峇迪亚任槟公正党代主席 据了解，努鲁依莎早前向公正党主席安华辞去槟州主席一职不被接受后，努鲁依莎在今日的会议上向12名区部主席提出请假的“折衷”方案，获得所有人一致接纳，并于会议上委任浮罗山背区部主席峇迪亚成为代州主席，沈志勤是峇央峇鲁区部主席。

努鲁依莎（档案照）

（大山脚13日讯） 早前公布辞去公正党副主席和槟州主席的努鲁依莎，今日主持公正党槟州联委会新届理事会第一次会议时提出请假后获得理事会接纳，同时委任峇迪亚为代州主席，沈志勤担任署理主席。

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甲抛峇底区部主席查基尤丁则受委州副主席，原任秘书祖基菲里和财政法兰西斯保留原职。

据了解，努鲁依莎早前向公正党主席安华辞去槟州主席一职不被接受后，努鲁依莎在今日向出席会议的区部主席提出请假的“折衷”方案，获得所有人一致接纳，并于会议上委任浮罗山背区部主席峇迪亚成为代州主席，沈志勤是峇央峇鲁区部主席。

努鲁依莎与各区部主席今日下午3时在本南地安曼基金会大厦举行会议，同时选出新届理事会的阵容。大山脚区部主席李凯伦和高渊区部主席曼梳分别身在国外及必须办理公务，没有出席今天的会议。

努鲁依莎一行人结束会议后于下午5时40分左右从2楼步下时，努鲁依莎表明所有人已同意不向媒体发言，理事会只文告交代今天的会议决定。