鹰架倒下外劳跌死·砸中民宅屋主四口逃劫 一名外劳今早从施工中高楼坠下，建筑鹰架也一起倒下，压中底下的民宅，导致屋顶破了大洞；外劳当场丧命，所幸距离20尺房内睡觉的屋主，逃过一劫。

工程的鹰架倒压在民宅屋顶。（图：星洲日报）

（马六甲13日讯）一名外劳今早从施工中高楼坠下，建筑鹰架也一起倒下，压中底下的民宅，导致屋顶破了大洞；外劳当场丧命，所幸距离20尺房内睡觉的屋主，逃过一劫。

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高楼工程底下是一排双层楼排屋，被压中的房子屋内当时有4人，他们都没有受伤。

上述意外是今早约10时，发生在甲市一座高楼工地，死者是38岁的孟加拉外劳莫哈末纳斯尔。

吓坏屋内4人

据屋主陈树培说，他们家是两个单位打通为一间，当时他正在隔壁单位的房间睡觉，距离被鹰架压中的房间只有20尺。

他事后心有余悸，而89高龄的老母亲也饱受惊吓。

“我们大约早上10时听到一声巨响，女佣才发现到楼上我弟弟的房间破了一个大洞，也看到一个男子倒在屋顶上。”他希望发展商能够负起责任。

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他说，工程施工3年来，经常都会发生一些如东西掉下来、水管破裂、屋墙龟裂等小意外，因此一直都跟发展商保持联络。

刘志良、陈劲源市议员以及发展商等代表，到屋后巡视。（图：星洲日报）

鹰架倒压在屋顶，导致民宅屋顶破洞。一名外劳也掉在屋顶上。（图：星洲日报）

工地经常有小意外

他表示，今天事发时幸好弟弟早上7时许就出门，否则后果不堪设想。此外，他的老母亲活动范围也是在楼上的几个房间，不过早上在大厅吃饭，还未到楼上休息。

古务消拯局局长卡马鲁查曼表示，当局是10时27分接到投报后，10时32分抵达现场，动员10人。

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他说，消拯队抵达现场后发现一名男子掉在一家双层排屋的屋顶上，相信是从隔壁的高楼工程的16至18楼掉下。

当地州议员刘志良在接获消息后马上到现场，并要求职业安全与卫生局调查，并调查州内所有的工程，尤其是高楼工程的安全性。

他表示，已经致电市长拿督阿兹米要求马上指示工程暂停，方便当局进行调查。

发展商代表到现场巡视及慰问居民后表示，发展商会负起该负的责任。至于一些紧急的事情，会待有关当局确认后马上处理，包括仍然在建筑物上吊着的鹰架。

他表示会彻查这起意外的原因，并加强工地安全。