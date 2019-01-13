夫遭70岁按摩女纠缠·妻搜证揭美容店挂羊头卖狗肉 老婆商场楼下吃午餐，老公楼上遭按摩女纠缠，不要服务都被索20元（60令吉）“洗脸费”，老婆得知后怒不可遏，花千元（3000令吉）找人天天上门偷拍照片搜证，还给钱朋友去按摩验证，誓要揭发按摩女的真面目。

（新加坡13日讯）老婆商场楼下吃午餐，老公楼上遭按摩女纠缠，不要服务都被索20元（60令吉）“洗脸费”，老婆得知后怒不可遏，花千元（3000令吉）找人天天上门偷拍照片搜证，还给钱朋友去按摩验证，誓要揭发按摩女的真面目。

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《联合晚报》报道，李女士（53岁，厨师）要揭发的美容按摩店，位于惹兰苏丹的金皇商业大厦（SultanPlaza）。

称按摩洗脸要求先付费

她受访时表示，老公和她四五个月前要到大厦里的一家泰国佛品店，可是店还没开门，两人于是到楼下吃早餐。

“老公先吃完早餐，于是先上楼查看佛品店是否已开门，但他不久后就气急败坏跑下来，说被楼上的按摩女骗了20元。”

根据她老公的说法，佛品店当时还是没开门，他事后准备下楼找老婆，路过佛品店附近的一家按摩店时，一名年纪颇大的按摩女问他是否要按摩或洗脸，半小时才20元。心想洗脸后佛品店应该已经开门，他于是答应对方，按按摩女要求预先支付了20元。

岂料进店后，老公才发现里面灯光灰暗，按摩女关门后就直言有提供特别服务，老公这才恍然大悟，要索回20元离开，但对方死都不肯退还钱，老公只好气冲冲下楼向老婆道出经过。

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性格刚烈的李女士原想上楼找按摩女讨说法，但老公劝说多一事不如少一事，拉着她离开，两人最后连佛品店也不去了。

不过，李女士称回家后她越想越气，她最后决定采取行动，搜集证据举报这家按摩店。她于是找来男性朋友，到金皇商业大厦去偷拍按摩女的照片。

“我支付这个友人1000元，要他几乎几乎天天到大厦里观察情况。他去了将近一个月，发现美容按摩店有3个按摩女，也拍到她们在店门口招徕客人的情况。”

给300元请朋友按摩搜证

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她说，朋友只拍到顾客进店，无法偷拍店里的情况，她左想右想，最后找到一个“老马识途”的男性朋友，并给100元（300令吉）请对方去按摩，希望有机会人赃并获。

“那个朋友按摩回来后，跟我证实对方什么服务都有提供，他还偷拍到店里的陈设，确认那些老按摩女都是挂羊头卖狗肉。”

李女士说，根据第一个上门观察的朋友，“骗”她老公20元的按摩女已经70岁，另外的两个按摩女年龄也相仿，3人因此有个外号叫“福禄寿”。

询及为何等了数个月后才跟报馆投诉，李女士表示朋友搜证都花了一两个月，加上老公12月初中风，如今双眼也瞎了，说话口齿不清，为忙着照顾他才把此事拖到现在。

她说，当初那股闷气还在，所以希望报纸刊登后警方能采取行动。