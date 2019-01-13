CES展机器人百花齐放‧5G AI将改变生活 经过4天的展期，全球最大消费电子展美国消费性电子展（CES）于美国时间11日在拉斯维加斯完美收官。来自150多个国家和地区的约4500家企业各自推出新品，展示了解决全球问题和改善生活的奇妙创意和创造力。

屏幕巨大又能卷曲的LG OLED电视機自然是CES国际消费电子展中的重点新品之一。（图：法新社）

（拉斯维加斯13日综合电）经过4天的展期，全球最大消费电子展美国消费性电子展（CES）于美国时间11日在拉斯维加斯完美收官。来自150多个国家和地区的约4500家企业各自推出新品，展示了解决全球问题和改善生活的奇妙创意和创造力。

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今年吸引了18万人次到场，再创历年新高，包含全球科技品牌LG、三星、华为、英特尔、高通等，以及汽车品牌宾士、BMW、Audi、Nissan等，和数以千计的新创公司同场较劲。因应5G元年到来，再加上AI的挹注，让各种新型态的机器人在CES百花齐放。今年趋势以物联网（IoT）、虚拟助理（virtual assistant）与5G通讯技术最夯，但高科技移动工具也很吸睛。

美国电信商Verizon认为，“5G将改变一切”，IBM高层则认为，AI将证明数据是“世界上最大的自然资源”。

语音AI将成电子品“标配”

作为全球电子产业的风向标，通过今年CES可以看到，AI语音助手被广泛地植入到各类设备中，使用场景也被细分得更多元化。或许很快，语音AI就将成为消费电子品“标配”。

无论是最新款的汽车、电视、洗衣机或各种新奇小产品，今年CES出现了越来越多的支持语音AI产品，尤其是在智能家居上。为了给用户带来更具场景感的体验，各大品牌纷纷在现场设立了智能体验区。从电视机到洗衣机，从衣帽间到试衣镜，“衣联网”的全套流程可一站式满足用户智慧体验。

像是三星推出的健康追踪机器人，能测血压、打紧急电话，随时监控健康状况，把手指放到萤幕指定位置，就能查看血压和心律，随时监控使用者的健康状况，甚至还会打紧急电话，或是提醒吃药时间到了。三星利用AI技术，希望能解决肺部问题患者和视障者生活上的不便，成为展场一大亮点。

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“飞天车”或不久后问世

而同样提供医疗照护的，还有Panasonic的自驾车，不但能调整窗户透明度，椅子能变成一张沙发，希望2020年能上市，提供社区型住宅使用。

今年度的CES会场上，或许没有车子腾云驾雾的踪迹，但已出现多个飞天车模型。这似乎预告了垂直起降的短程交通工具，即将在不久的将来问世。

贝尔（Bell）公司是Uber空中计程车的合作伙伴之一，今年贝尔在会场展示研发中的空中计程车Bell Nexus，吸引许多参观者排队体验，甚至纷纷跟这款造型特别的直升机合照。由于地面交通日渐拥挤，空中交通成了替代方案，可以直接起降的BellNexus，结合共享经济，未来尖峰时段要赶著开重要会议，透过应用程式（App）叫空中计程车，3分钟后到顶楼搭乘，将成为消费者移动的新选择。据报导，贝尔预测Nexus可望在2023到2025年在主要市场开卖。

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进场者戴上RealMax100增强现实眼镜探索虚拟世界的奥妙，体验全新经历。（图：法新社）

电子装置赋新形貌

平板对折变手机

除了炫目的移动新工具，今年的消费电子展当然也没忘记智慧型手机，把现代人片刻不离手的电子装置赋予新的形貌。例如一台7至8吋的高画质平板，对折就能变成手机，而折叠式装置据说三星与华为都在开发中。

另外，如果你已经受够当个低头族，会场上还有一只“魔戒”能让你不拿手机就能打电话。这枚戒指除了使用蓝芽科技连结智慧型手机，还运用所谓的骨传导技术（bone conducting technology）。只要把戴着戒指的手指靠在耳边，手机声波就会透过戒指跟手指直奔入耳，完全不用担心秘密被旁人听见。

而全球排名前30的手机公司，都跟高通公司达成5G手机生产合同，也就是说到今年年底，5G安卓手机大概率将会面世。5G的速度是4G的100倍以上，将极大地推动物联网、车联网、智能家居、智慧城市新的实验空间。

阿里巴巴展台上展出的天猫精灵，是阿里巴巴人工智能实验室研发的智能语音助手音箱，它在去年7月上旬发布，8月正式发售。这个语音助手音箱具有讲故事、讲笑话、聽音乐、起床闹钟、倒计时报时、叫外卖、淘宝购物、充话费和查找手機的功能，深受民众喜爱。（图：法新社）

智慧家庭产品线更全面

AI+声控走入浴室

2019年CES果然是AI与声控这个无敌组合的天下，除了厨房、客厅与卧室之外，现在AI与声控的已经渗透至车用，以及电竞周边产品，甚至是普通电器用品禁地的浴室。

以智慧家庭、穿戴、健康监测产品为主的SANDS展馆，去年彷佛“床的世界”，随处可见参观者躺在床上体验结合各种感测器的智慧床，监测、改善人们的睡眠。今年则出现了许多浴缸、马桶，包括TOTO、Kohler等卫浴大厂，纷纷展出智慧浴室的解决方案，显见智慧家庭产品线，已从客厅、寝室、发展到浴室。

智慧浴室除了透过感测器，持续强化产品的自动化，例如自动冲水，另外也可透过将资料上传到云端，分析用水状况，以及是否发生故障，甚至可以透过App，连结浴室内的智慧装置，并进行管理。而化妆镜也可以结合Google语音助理，化身为智慧音箱，使用者在化妆时可以询问天气、行程等。

华为和长虹的展位。（图：法新社）

视讯会议翻译声控技术亮眼

除了创新之外，在今年的CES中，科技领导大厂与新创公司，透过CES秀出许多实用的新技术。

淘宝视讯会议即时翻译

当年台湾商人拎着一卡皮箱走遍天下做生意，现在的淘宝小卖家，则靠着无远弗届的网络在全球各地接单，虽然不是每个人都能用英文沟通，可是实体见面有见面三分情的优势、还有肢体语言协助，嘴不能说英文手不能写外文，又只能靠网路的淘宝小卖家，该怎么办呢？

阿里巴巴在今年的CES展出专为外语欠佳的淘宝小卖家，打造视讯会议即时翻译功能，透过阿里巴巴的App，淘宝小卖家与客户／供应商开视讯会议时，卖家讲中文，客户／供应商端就会即时翻译并显示成英文字幕，反之则是显示中文字幕，阿里巴巴表示这个新功能很快就会推出，但仅供商务使用、暂不开放给所有用户。

远端声控汽车 浴室镜子上网

亚马逊与包括BMW、宾士、日产及福特等众多车厂合作，让用户可以透过智慧音箱Echo在家中坐着，就能远端声控让放在车库的车子发动、熄火、开锁、关锁、开空调等，或是在出门前就把行车路线资讯传送至车上，在车内也可以声控找歌单。

亚马逊还跟电竞周边大厂RAZR合作，用户可以跟声控调整滑鼠灵敏度、荧幕亮度。而Google Home除了也能声控福特车款之外，新创业者Capstone Connected Home在CES发表一款内建语音助理Google Assistant的浴室镜子，让用户可以一面吹头发、化妆，一面声控问天气、回电邮，或甚至看YouTube。

VARRAM开发了一个机器人来照顾你的宠物，你只要通过蓝芽设置你的宠物的时间表，这台机器人就能和你的宠物互动、伴它玩耍和解除宠物不安的情绪，还能实时提供奖励和具备其他功能。（图：美联社）

黑科技让生活更美好

●智能马桶

科勒公司（Kohler）的Numi2.0智能马桶，虽然智能马桶已在市面普及开来，但是作为家电的扛把子，科勒公司在原有的智能基础上推陈出新，力求给予用户最舒适的体验。

Numi2.0智能马桶拥有节水检查、智能照明、马桶座加热及烘干功能，还支持定制化的清洁功能。

●睡眠机器人

Somnox睡眠机器人。这是一款有着枕头外形的智能检测机器人。Somnox睡眠机器人通过分析监测得来的用户睡眠数据，模拟创建一个适合用户平稳的呼吸节奏，从而潜意识地影响用户的呼吸节奏，加快入睡，同时也支持智能音乐播放，用舒缓的音乐助眠。

●智能宠物碗

门为爱宠设计的产品—Mookkie智能宠物碗。这是一款内置嵌入式电路板电子芯片，包括了摄像、鱼眼镜头、红外传感器的新型电子科技宠物碗。这款电子产品通过面部识别技术识别宠物，当所识别宠物出现在预订范围内，宠物碗的机械面板会自动打开成出食物，并利用摄像头将宠物的活动发送到用户端。

●Mui显示屏

还有就是日本科技公司研发的木质交互式显示屏—Mui，这款显示屏最大特点就是以原木质作为屏幕，配以柔和的光线，支持发送和接收消息，查看新闻和天气，以及控制智能家居，同时还可以通过I到诸如Google Home的其他智能家电。

●全自动巨型面包机

Wilkinson Baking Company推出的巨型全自动面包机可以分为三个部份——料斗、烘烤炉和自动售卖机。最左侧的料斗里是面粉和酵母。每6分钟，机器就会将足够做一个面包的水、面粉、酵母在一个桶里混合拌匀，再把搅好的面团甩在传送带上。机器里有100多个传感器，用来监控面团的重量、密度、湿度，以保证每个面包都达到完美的标准。接着，面团会被传送带运进中间的烤炉。在这里，你能清楚地看到面包“成长”的不同阶段。最后，烤好的面包会被机械手夹进最右端的保温柜里，你可以像操作饮料自动售卖机一样买面包。

●FodiMate叠衣服机

长得像打印机。在使用时，用户可以像喂打印纸一样，把洗好的衣服投入进去，而Fodimate会自动把衣服叠好，传送到机器底部的篮子里。但问题是，面对一坨刚洗好烘干的衣服，Fodimate也无能为力。用户必须像往自动售卖机里投纸币一样，把衣服一件一件抻平了再放进去，否则就有“卡纸”的风险。