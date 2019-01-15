【专栏】林惠洲·花籽 永庆校长从波德申寄来向日葵的花籽，并叮嘱我花开的时候要让他知道。花籽有波德申海浪舒暖的情意，有蓝天盈满的爽朗。那从小就在课本读到的旅游美景一直就是一个遥不可及的地方，第一次吹着那里的海风应该是早年朋友结婚在向海的酒店醒来，小歇露台，灰灰天丝丝雨线随浪一波一波地来，挂在脸上有熟悉的咸味。

永庆校长从波德申寄来向日葵的花籽，并叮嘱我花开的时候要让他知道。花籽有波德申海浪舒暖的情意，有蓝天盈满的爽朗。那从小就在课本读到的旅游美景一直就是一个遥不可及的地方，第一次吹着那里的海风应该是早年朋友结婚在向海的酒店醒来，小歇露台，灰灰天丝丝雨线随浪一波一波地来，挂在脸上有熟悉的咸味。永庆校长在波德申也该有三四年了吧？之前在马六甲。独中校长有时会像蒲公英，随风飘荡，从东而西，从南到北，要在一个地方扎根十多二十年的少之又少。

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花籽要撒在门庭的空地。这空地住下来就一直保留着，很多人家早铺上水泥，好好利用了。埘花种菜是个美丽的想望，也一直只是个想望。早年母亲从中国带来许多菊科花籽，空地一度彩光四射，却也让邻近爱花之人常常趁我们不在的时候翻墙越篱的进来采花，连篱笆门都被那笨重的身躯给压歪了，埘花之心也就慢慢凋零了。所以，很久很久这空地只长草。当自己成了五湖四海飘零的逢草时，太太种了几个盆栽：富贵、荣华、七里香、龙血树等，在窗前招蜂引蝶；我的手气比较背，朋友送的水莲竟没养活，水里的孔雀更成了邻里小儿的捕鱼乐。而从金宝带回来的如葡萄串串吊挂的无名花籽也未见发芽。这回要栽，必然也得步步为营。

太太任职的幼儿园空间很大，如果沿着篱笆内都种上了这波德申送来的向日葵，想必是非常好看。现在的小孩接触电子产品多过大自然，平日出门也多往购物中心钻，一天到头见不到阳光绿荫。小儿的教育不仅仅是读书考试认知能力的培养，还有生活的管理环境的探索，偌大空间便能提供这样的条件。然而近来的教育商机处处，人云亦云，宣传缤纷炫目，而伪教育工作者为了商业利益做出各种不择手段的事来，倒也叫人触目惊心。然而恶风容易滋长，惠风难以普及，实无可奈何。

波德申花季的芬芳在永庆校长的脸书绵绵不绝，黄艳艳一片花海，那里的孩子在花前显得娇艳万分，纯净可人。学习是快乐的，快乐在于美妙的成果。母校以前在春季也是陷入一片花海，青龙木的黄花一日开谢，随风飘落，浓浓花香，散布整个校园。花落如雪，落地如毯。如斯情景，如何不触动人心？

所谓花前月下，在春汛泛滥的时候，可是随处可见。后来黄花被消失了，一片美好的记忆却是不可磨灭。临走的时候，我在那儿种了些竹，青青翠翠，聊作点缀。现在的孩子，要能赏花悦树，真是难能可贵。

花籽装在咸咸的信封里，乍看该有百颗以上，那天它们就会在木歪河畔开枝散叶了。所谓桃李满天下就是教育工作者最大的欣慰，尤其身在独中。然而韩愈在瑰丽的唐朝已惊呼师道不从，难怪今时今日更是大不易为。那天在小镇的食店遇上不见许多时光的学生，一直在我未留意到的角落唤我。人白净净的，因为在新加坡工作未吹海风未晒毒烈的太阳久了，从一个粗旷的少年变成斯文样，我几乎认不得了。以为时间会消磨人的记忆，可有些记忆却是我们置入了孩子的心中。花籽必然会长的好的，只要我用心浇灌，阳光温暖。孩子走的时候，悄悄地帮我付了帐。

金宝山下，见到一些在校园度过二三十年的资深老师，仿佛见到自己以前的师长，不由肃然起敬。时代虽然已经天翻地覆了，但是人生智慧却只有随着岁月的洗礼而更加圆熟。然而，独中到现在还一直对着老师喊要牺牲要牺牲，让师资问题一直在流转，而留下来的，却未必珍惜。把花籽放在手掌心，仔细端详，其貌不扬，可以长成高高硕大黄艳艳的太阳花吗？像永庆校长的花园一样吗？霎那之间，这波德申海风送来的花种，竟沉甸甸地压在手上。木歪河口的风，却兀自猎猎地吹。