《丁丁历险记》新作被指歧视黑人 比利时著名漫画《丁丁历险记》今年迎来90岁生日，惟这宗喜事近日蒙上阴影。出版商日前发布彩色版本的《丁丁在刚果》故事，作品原连载于1930年，讲述主角丁丁在比属刚果（刚果民主共和国）的冒险经历，只是部份情节被指涉殖民思想和种族主义，引外界抨击。

（图：互联网）

（布鲁塞尔13日讯）比利时著名漫画《丁丁历险记》今年迎来90岁生日，惟这宗喜事近日蒙上阴影。出版商日前发布彩色版本的《丁丁在刚果》故事，作品原连载于1930年，讲述主角丁丁在比属刚果（刚果民主共和国）的冒险经历，只是部份情节被指涉殖民思想和种族主义，引外界抨击。

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在故事中，身为记者的丁丁带著爱犬来到1960年前仍是比利时殖民地的刚果冒险，不过作者笔下的非洲人却常伴随肥胖、厚唇和缠腰带等饱受争议的形象。英国种族平等委员会指作品令黑人“看起来像猴子，并像愚蠢的人般说话”。

刚果批评者表示，丁丁在故事中指使整个村庄的人，行为像殖民统治者一样。

刚果漫画家巴鲁蒂表示，在当下欧洲极右翼政党崛起时代，推出新版本是错误行为。

作品多年来引发不少争议，不过比利时一家法院在2007年驳回了刚果社运人士有关禁止有关书籍的企图，认为作者并无意图矮化刚果民众。